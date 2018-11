Meghan Markle Kate Middleton, guerra a Kensington Palace. Royal Family News

"Tensioni con Will", Harry e Meghan Markle via da Kensington. Royal Family News

Il principe Harry e la moglie Meghan Markle lasceranno Kensington Palace e all'inizio dell'anno, prima della nascita del loro primogenito, si trasferiranno fuori Londra, al Frogmore Cottage, sui terreni del castello di Windsor. L'annuncio e' arrivato dallo stesso Kensington Palace, finora loro residenza, e adesso e' inevitabile pensare che al trasferimento non siano estranee le tensioni con i vicini di casa, il principe William e la moglie Kate Middleton. O meglio, quelle tra le due cognate. Lo ha scritto esplicitamente il Daily Mail, pettegolissimo e sempre molto ben informato, alcuni giorni fa: "Harry e Meghan vogliono trasferirsi e hanno bisogno di piu' spazio, ma non vogliono vivere la porta accanto a quella di William e Catherine", ha confidato una fonte. Poco da aggiungere, dunque.

Kensington Palace si e' limitato a far sapere che la coppia si trasferira' al Frogmore Cottage, a Windsor, nella tenuta del castello che "e' un posto molto speciale per le altezze reali": un cottage a due piani e 10 stanze (il posto per una nursery, la palestra e uno studio per lo yoga, di cui Meghan e' fanatica). E' a due passi da Frogmore House, la spettacolare residenza vittoriana, nella quale la coppia tenne il ricevimento, la sera delle nozze al castello di Windsor, per famigliari e amici. Da quando i due sono fidanzati, nell'autunno 2017, la coppia risiede a Nottingham Cottage, una minuscola ma deliziosa residenza in mattoncini rossi sui terreni di Kensington Palace, dove in un lussuoso appartamento vivono i duchi di Cambrdige, con i loro tre figli, i principi George, Charlotte e Louis. Harry viveva al Nott Cott, come e' familiarmente noto, dal 2013 ed e' stato proprio proprio li', dinanzi a un pollo arrosto, che ha chiesto a Meghan di sposarlo. La zona e' quella piu' costosa ed esclusiva di Londra, High Kensington, un angolo di campagna nel cuore della capitale. Nelle scorse settimane erano state tolte le impacalture a un'ala del palazzo e si era pensato che fosse pronto l'appartamento per Harry e Meghan, dopo mesi di una ristrutturazione costata 1,4 milioni di sterline. E invece gli attuali inquilini del cosiddetto Appartamento n. 1 - un cugino della regina, il duca di Gloucester, 74 anni, con la moglie danese, Birgitte, 72 anni- non ne hanno voluto sapere di traslocare. "Birgitte non se ne vuole andare", ha rivelato un amico dei duchi. "E del resto, perche' dovrebbe? Lei e il marito lavorano a tempo pieno per The Firm", l'Azienda, come viene chiamata la Famiglia Reale, "e non vogliono restituire un appartamento donato loro da sua Maesta'". Il resto lo hanno fatto le due cognate. Come ha scritto il Daily Mail, "Catherine e Meghan vivono vite molto diverse ed e' probabile che questo diventi sempre piu' evidente con il passare del tempo".

Samantha Markle, sorella di Meghan Markle, progetta di oscurare e rovinare la nascita del royal baby con un libro che, a suo dire, esporrà le "bugie" di sua sorella. Samantha Markle, 53 anni, ha annunciato che pubblicherà il suo libro, dal titolo "In The Shadows Of The Duchess", in aprile o maggio, proprio quando dovrebbe nascere il primo figlio di Meghan Markle e Harry. Samantha Markle ha dichiarato al Daily Star: "Il mio libro 'In The Shadows Of The Duchess' svelerà tutto. Il mondo non sa tutta la verità, ma io ora non nasconderò più nulla e svelerò tutto, dalle ninne nanne alle bugie di Meghan". Samantha Markle, che soffre di sclerosi multipla ed è costretta a usare la sedia a rotelle, sta però mantenendo il segreto sull'esatto contenuto del suo libro.

Da quando è entrata nella Royal Family, Meghan Markle è stata elogiata dai media per il modo in cui si è adattata alla famiglia reale, per i legami che ha stretto con i suoi membri, ma anche per come ha saputo piegare il protocollo al suo modo di essere. In particolare, rumors hanno sempre riferito che la Regina Elisabetta II e la Duchessa di Sussex Meghan Markle hanno sviluppato un ottimo rapporto, grazie anche al loro amore per i cani. Quindi, è stato un po "scioccante" quando, nei giorni scorso, è trapelata la notizia di una certa tensione legata alla scelta da parte di Meghan Markle della tiara da indossare al matrimonio. E' il "tiara gate", come lo definisce Vanity Fair Uk. Non solo: scalpore ha destato il fatto che l'assistente di Meghan Markle, nota solo come "Melissa", abbia dati le dimissioni in questi giorni, solo sei mesi dopo il matrimonio reale. Sembrerebbe una vera e propria "fuga", forse legata al fatto che Meghan Markle sia difficile da seguire perché ama infrangere spesso il protocollo...

I rapporti tra Elisabetta II e Meghan Markle sembrano ottimi ma almeno una volta la regina e' stata gia' costretta a bacchettarla, seppure attraverso il nipote: e' accaduto poco prima delle nozze a causa della tiara che lei voleva indossare. Il gioiello, infatti, ha smeraldi che potrebbero provenire dalla Russia, una circostanza che, considerati i rapporti molto tesi tra Londra e Mosca dopo il caso Skripal, rendeva la tiara non adatta alla solenne occasione. Da qui, l'intervento di Elisabetta II che affronto' in privato la questione con il nipote: "Avra' la tiara che le darò".

Il gustoso episodio -raccontato da una fonte interna alla corte al 'Sun'- getta una luce sul carattere della duchessa di Sussex Meghan Markle ma anche sulle difficolta' attraversate dalla giovane attrice - abituata a rapportarsi con il mondo di Hollywood - con il rigido protocollo e lo staff della Casa Reale. Meghan Markle comunque non ha mai fatto il minimo accenno all'episodio e anzi il mese scorso ha raccontato di sentirsi fortunata ad aver potuto scegliere, nella collezione privata della regina, la tiara della Regina Mary con diamanti e fascia di platino.

A quanto pare, Elisabetta II non era convinta neanche del velo che Meghan Markle ha voluto indossare, dal momento che l'americana era al secondo matrimonio. Quando poi venne a sapere che Harry era stato petulante e irascibile nell'organizzazione del matrimonio - arrivando a dire con voce irata allo staff, "quello che Meghan Markle vuole, lo avrà" - la regine si sentì in dovere di intervenire per rimettere al suo posto il nipote.

La regina Elisabetta II ha assistito questa settimana a Londra alle celebrazioni per il centenario della fine della Grande Guerra con accanto Camilla, la duchessa di Cornovaglia, e Kate Middleton mentre Meghan Markle assisteva dal bancone a fianco, vicino alla moglie del presidente tedesco, Frank-Walter Steinmeier. Il fatto che la moglie del principe Harry Meghan Markle non fosse nello stesso balcone con la monarca e' stato notato, dopo che erano circolate sui media voci proprio sul fatto che la regina aveva dovuto riprendere il nipote, alla vigilia delle nozze, per il comportamento 'difficile' di Meghan Markle a proposito della tiara da indossare al matrimonio.

Alcuni commentatori in Rete hanno letto la disposizione come una punizione di Elisabetta II nei confronti della nuora, mentre per altri starebbe a indicare che la duchessa di Sussex viene considerata in grado di gestire una situazione diplomatica simile da sola. Tutte le appartenenti alla famiglia reale vestivano un cappotto scuro con tre fiori rossi al bavero a ricordare il sangue versato dai caduti.

La mamma di Meghan Markle, la 62enne Doria Ragland, e' stata invitata alla tenuta di Sandringham, nel Norfolk, per passare il Natale con la famiglia reale: e' stata la stessa regina Elisabetta II a volerlo, un privilegio che non era mai stato dato alla famiglia di Kate Middleton, la moglie del principe William. Elisabetta II, scrive il Mirror, ha chiesto a Doria di unirsi ai festeggiamenti del primo Natale di Harry e Meghan Markle da sposati, come "segno di rispetto" per la duchessa di Sussex, che non ha parenti stretti in Gran Bretagna, a differenza di Kate Middleton.

Secondo una fonte citata dai pettegolissimi tabloid britannici, si tratta di un "gesto molto premuroso" nei confronti della mamma della duchessa di Sussex Meghan Markle, che da poco ha ufficializzato la sua gravidanza, ma e' anche un'iniziativa del tutto inusuale. Se confermato, l'invito sarebbe un unicum: la famiglia di Kate Middleton, la duchessa di Cambridge che ha gia' dato tre pargoli al principe William, non e' stata mai invitata ai festeggiamenti al castello. I commoner Middleton si uniscono alla 'royal family' solo la mattina di Natale, in chiesa, e invece festeggiano il Natale ad Anmer Hall, la proprieta' dei duchi di Cambridge che si trova all'interno della tenuta di Sandringham. Meghan Markle aveva infranto un altro tabu': l'anno scorso, ancora solo fidanzata al principe Harry, era stata invitata comunque a trascorrere il Natale con tutta la Famiglia Reale. Per ora Buckingham Palace ha rifiutato di commentare la notizia.