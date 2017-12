Meghan Markle, la sorella s'infuria col principe Harry: "Una famiglia ce l'ha"

"In realta' ha una famiglia numerosa che e' sempre stata li' per lei", ma lei e' "troppo impegnata": la sorellastra di Meghan Markle ha risposto piccata al principe Harry. Parlando del primo Natale della sua fidanzata con la Famiglia Reale, il principe ha detto che i Windsor sono "la famiglia che (Meghan) non ha mai avuto". Punta sul vivo, Samantha Markle non ha tardato a dire la sua: ha replicato che la famiglia e' sempre stata presente con Markle che cresceva, che i suoi l'hanno sempre sostenuta, ma che l'attrice, diventata famosa a Hollywood, era "troppo impegnata" per loro. "In realta' ha avuto una grande famiglia che e' sempre stata li' con lei e per lei. La nostra casa era molto normale e quando papa' e Doria divorziarono, ce la mettemmo tutta per fare in modo che lei avesse due case. Nessuno e' stato allontanato, lei era solo troppo occupata". E ancora, in un altro 'tweet': "La famiglia di Meg e' completa, con sorella, fratello, zie, zii cugini e il collante della famiglia, il nostro straordinario e completamente dedito padre. Lei ha sempre avuto una famiglia... Il matrimonio semplicemente la allarga!".

La madre di Miss Markle, Doria Ragland, 61 anni, e il padre Thomas Markle Sr, 73 anni, divorziarono nel 1987. Il padre, direttore luci sui set televisivi, non ha ancora conosciuto il fidanzato della figlia; ma secondo la sorellastra gli piacerebbe tanto accompagnare Meghan all'altare l'anno prossimo. Samantha ha aggiunto anche che il nipote fara' il diavolo a quattro se non verra' invitato il 19 maggio al matrimonio. Harry, quinto nella linea di successione al trono, ha parlato dell'ingresso di Meghan nella Famiglia Reale durante la sua 'uscita' mercoledi' alla Bbc per presentare le sue interviste a Barack Obama e al padre, il principe Carlo. Con l'occasione gli e' stato chiesto del primo Natale di Meghan in Famiglia: ha raccontato che, con la fidanzata, e' stato ospite dad Anmer Hall, il cottage dei duchi di Cambridge nella tenuta di Sadringham, nel Norfolk (e' stato il dono della regina Elisabetta II al nipote William per le nozze con Kate). "La famiglia ha amato averla li' e ci siamo divertiti molto con mio fratello e mia cognata a correre dietro i bambini", i principi George e Charlotte. Samantha, che vive in Florida e soffre di sclerosi multipla, ha scritto un libro intitolato "The Diary of Princess Pushy's sister", Il diario della sorella di una principessa molto intraprendente": il titolo -ha spiegato - non e' una critica a Meghan, ma riflette il nome che la stampa aveva gia' affibbiato all'attrice di 'Suits'.

Il settimanale Spy, in edicola da venerdì 1 dicembre, pubblica in esclusiva le eccezionali immagini del primo matrimonio di Meghan Markle, futura sposa del principe Harry d'Inghilterra, con il produttore Trevor Engelson.

Un matrimonio, durato poi solo due anni, molto “easy” celebrato nel 2011 in Giamaica, a piedi nudi sulla sabbia e con tanti giochi per gli sposi e gli invitati da fare in bikini sulla spiaggia, compresa una competizione ad alto tasso alcolico dove la penitenza per i perdenti era costituita da bicchierini di superalcolici.

Mentre Meghan per le nozze indossava un semplice abito bianco, così come candido era il completo del marito, per i giochi in spiaggia aveva scelto un provocante bikini giallo canarino di Victoria's Secrets.

