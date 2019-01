Meghan Markle, polemica spese pazze. Ecco quanto spende. ROYAL FAMILY NEWS

Giornata intensa ieri per Meghan Markle, che in serata ha assistito allo show del Cirque du Soleil insieme a Harry, indossando un abito nero fasciante in paillettes. In giornata la Duchessa del Sussex Meghan Markle , indossando un abito fasciante color panna, aveva fatto visita a Mayhew, un'organizzazione benefica per il benessere degli animali che sostiene come patrona, con sede nella zona nordoccidentale di Londra. Il parto, come lasciato trapelare da Meghan Markle stessa pochi giorni fa, è previsto tra la fine di aprile e l'inizio di maggio.

Gb: Meghan sfoggia abito da 35 dollari... e un cappotto da 3 mila

Dopo tutte le polemiche per le sue spese pazze, Meghan Markle si e' recata in visita a un'associazione che si occupa di adozioni per cani abbandonati indossando un abito premaman di H&M da 35 dollari. Un abile colpo mediatico, notato dai media, se non fosse che al vestito bianco, la duchessa del Sussex ha deciso di abbinare un cappotto Armani da 2.795 dollari e una borsa di Stella McCartney da 865. Nelle scorse settimane, quotidiani e magazine hanno dato ampio risalto al divario nelle spese tra Meghan e la cognata, Kate Middleton. Secondo una ricerca rilanciata dal Daily Mail, nell'anno in cui si sono sposate, rispettivamente il 2018 e il 2011, la moglie del principe Harry ha speso in abiti nuovi 431.291,70 sterline, quasi 500 mila dollari, mentre la consorte di William e' rimasta ben al di sotto, con sole 55.461,80 mila sterline (poco piu' di 67 mila al cambio attuale).

Un compleanno tranquillo lo scorso 9 gennaio per Kate Middleton, lontano dal clamore e dalle voci di dissidi e rivalita' con la cognata Meghan Markle. La duchessa di Cambridge ha festeggiato i 37 anni con i tre figli - George, Charlotte e il piccolo Louis - e il marito, il principe William. Quest'ultimo, tuttavia, durante la giornata ha dovuto partecipare anche al trentennale del servizio di eliambulanza di Londra, associazione di cui ha il patronato. "Grazie a tutti per i vostri adorabili messaggi sul compleanno della duchessa di Cambridge", ha scritto Kensington Palace su Twitter.

Dopo le voci insistenti di tensioni tra Kate e Meghan - e quindi tra i due fratelli, William e Harry - la situazione sembra essere rientrata, o almeno così hanno voluto dimostrare le due cognate, presentandosi complici e unite alla messa di Natale a Sandringham. Resta da vedere che regalo di compleanno la duchessa di Sussex farà alla festeggiata: gli anni scorsi, ricordano i tabloid, quando ancora non faceva parte della famiglia reale, Meghan aveva regalato a Kate un diario e un bracciale, regali molto sentiti e apprezzati.