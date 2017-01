Melania Trump è già viral. Su Twitter gli hashtag #FreeMelania e #SadMelania

Melania Trump tra le studentesse della scuola di magia del film "Harry Potter" -Foto Twitter Guarda la gallery

Melania Trump è già diventata la protagonista delle rete. Su Twitter gli hashtag #FreeMelania e #SadMelania raccolgono le foto del volto della First Lady durante l’insediamento del marito: in abito color carta da zucchero, Melania Trump appare spesso con il viso corrucciato. Non solo. Il web ha subito notato la differenza di trattamento verso le mogli tra il presidente Trump e il suo predecessore Obama: il primo, appena sceso dall'auto, è andato subito a salutare Obama e Michelle che attendevano sull'uscio, senza aspettare la moglie. Obama, invece, aspettà la consorte per inziare a salire la scalinata insieme.

E così la rete si sta sbizzarrendo. Sono diventati viral i meme di Melania Trump e del suo abito azzurro. Ma anche le gag sul contenuto della famosa scatola azzurro tiffany che lei ha consegnato a Michelle Obama.