G20, Melania Trump ha una rivale: è Juliana Awada, first lady argentina - FOTO

Attenta Melania Trump! Non c'è solo Brigitte Macron, la premiere dame francese a insidiarti il trono di più consorte presidenziale più sexy del mondo. Al G20 di Amburgo, in corso in questi giorni, una bella e giovane signora di gran classe si è messa in luce per charme e sensualità.

Si tratta di Juliana Awada, la moglie del presidente argentino, che con i suoi look che rivisitano il bon chic bon genre in chiave sexy ha calamitato l'attenzione dei media (e anche l'occhio virile dei mariti capi di Stato).

La signora Awada, che già aveva stregato Barack Obama in occasione della visita alla Casa Bianca, si sta ritagliando un posto del tutto privilegiato nelle cronache mondane e di stile, e sono in molti a preferire la sua freschezza all'austerità di Melania che, forse per non destare polemiche visto il suo passato di modella di nudo, tende a coprirsi sempre un po' troppo.

E se Brigitte Macron vince la sfida delle gambe più belle del G20, sicuramente la "caliente" Juliana Awada mette a rischio la palma di first lady più hot del summit.