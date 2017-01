Melania Trump, la foto dello scandalo: eccola mentre mangia diamanti. E' caos

Non solo Ivanka. E' polemica anche su Melania Trump ritratta in abito bianco mentre mangia diamanti come fossero spaghetti. Appare così Melania Trump sulla copertina di febbraio dell'edizione messicana di Vanity Fair. E subito sono piovuti gli attacchi su Twitter per la 'mancanza di sensibilità' proprio mentre su Donald Trump impazza la bufera, della costruzione del muro anti migranti al confine con il Messico al decreto di Trump che blocca l'immigrazione impedendo tutti gli arrivi da 7 paesi islamici