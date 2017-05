Melania Trump "la nuova Jackie". A sorpresa l'incoronazione del New York Times

Usa: a sorpresa Nyt rende omaggio a Melania, "la nuova Jackie"





Agguerrito avversario del presidente americano, Donald Trump, il New York Times a sorpresa ha reso omaggio alla moglie di lui, Melania Trump. Lo ha fatto a conclusione del primo tour all'estero della coppia presidenziale, viaggio in cui Melania Trump ha effettivamente catalizzato un'attenzione stellare. "E' difficile immaginare Trump che entra in una stanza e dice: 'Io sono l'uomo che ha accompagnato Melania Trump a Roma'".



Eppure, per il quotidiano newyorkese, la memorabile battuta di John F. Kennedy, calza bene alla situazione. Nel giugno del 1961, l'allora presidente JFK visito' Parigi e la moglie, Jacqueline Kennedy, strego' a tal punto i francesi che il presidente americano scherzando disse che lui era stato quasi un di piu'. "Trump non conosce la falsa modestia", ma "come Kennedy a Parigi, e' sembrato esser messo in ombra quando ha presentato sua moglie a Papa Francesco: il Pontefice, che sembrava cupo e irritato quando era accanto al presidente", quando gli e' stata presentata la signora Trump "si e' aperto in un sorriso".

Il quotidiano ricorda che un altro gesto memorabile di Melania Trump nel viaggio appena concluso (quando, sul tappeto rosso dopo l'atterraggio all'aeroporto Ben Gurion a Tel Aviv, ha allontanato da se' la mano del marito) ha alimentato un "mare di congetture sullo stato del loro matrimonio". E osserva: Melania Trump "non e' stata la protagonista di questo primo viaggio, un ruolo possibile solo a Trump. Ma e' stata una delle figure piu' intriganti, a tratti una sfinge, a tratti espressiva, sempre molto 'trendy', con un guardaroba 'glamour' che ha spaziato da Michael Kors a Dolce & Gabbana".

Quanto alle polemiche per lo spolverino a fiori in 3D, firmato dalla 'maison' italiana e che costa oltre 50mila euro, praticamente quanto guadagna una famiglia americana in un anno, il New York Times ricorda che la scelta e' stata un omaggio alla coppia di disegnatori con radici in Sicilia. In ogni caso, "la scelta di Melania ha catturato l'attenzione di tutti, il che non e' facile avendo un marito che si chiama Donald Trump".

