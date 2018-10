Melania Trump nuda? Giorgia Meloni la difende: "Per le donne di destra..."

Usa, Giorgia Meloni: video su Melania Trump, ma per donne destra nessuno si indigna

"Video, finto, di Melania Trump che balla nuda e tradisce il marito, ovviamente con un afroamericano. Qualcuno ha un'idea di cosa sarebbe accaduto se un video del genere fosse stato dedicato a Michelle Obama? Si sarebbero stracciate le vesti tutte le femministe, le 'Meetoo' del pianeta. Invece accade alla moglie di Donald Trump e tutte zitte. Perche' rispettare le donne si', ma non quelle di destra". Lo scrive su Facebook, Giorgia Meloni, pubblicando il video del rapper T.I. "La mia solidarieta' a Melania Trump per questo volgare attacco e tutto il mio disprezzo per chi oggi rimane in silenzio", aggiunge la leader FdI.

"Boicottate il rapper T.I.". A lanciare l'appello e' Stephanie Grisham, la responsabile dell'ufficio comunicazione della first lady americana Melania Trump. Il rapper ha utilizzato nel video promozionale del suo nuovo album, una modella sosia di Melania mentre balla e fa uno spogliarello molto spinto nello Studio Ovale della Casa Bianca. Nella performance la finta first lady indossa un giubbino verde militare con la scritta "I really don't care, do u?" (a me non importa nulla, a voi?).

Il capo e' entrato nella storia perche' la moglie del presidente Trump lo aveva indossato lo scorso giugno facendo visita ai minori migranti separati dai genitori e rinchiusi in gabbie in Texas, al confine con il Messico. In una recente intervista alla tv Abc, Melania ha confessato come la frase su retro della giacca fosse in realta' un messaggio di sfida rivolto ai giornalisti e ai detrattori che non le davano tregua.

Usa: fumo in cabina, aereo con a bordo Melania Trump torna a base

L'aereo a bordo del quale viaggiava Melania Trump, diretto a Philadelphia, ha dovuto fare rientro alla base di Andrews, poiche' era stato visto del fumo in cabina e c'era un forte odore di bruciato. La First lady, ha riferito su Twitter il corrispondente di Cbs Mark Knoller, e' sana e salva, cosi' come il resto dei passeggeri, ai quali erano state date delle asciugamani bagnate per consentir loro di respirare. Il guasto e' stato attribuito a un fattore di natura "meccanica". Il fumo era visibile dieci minuti dopo il volo, decollato dalla base nel Maryland alle 9.05 del mattino. La Fist lady era diretta a Philadelphia per la visita a un ospedale in cui vengono curati i bambini. Una volta a terra, Melania Trump ha trovato un altro aereo pronto a decollare. "Stanno bene - ha detto Donald Trump, informato dell'accaduto - Ho appena parlato con lei. Spero che l'aereo a bordo del quale si trova adesso sia migliore del primo".