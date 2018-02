Melania Trump, "schiaffo" a Donald dopo le voci sulla pornostar. FOTO

Melania Trump e il "gran rifiuto" a Donald: crisi di coppia?

Melania Trump torna pubblicamente a fianco di Donald Trump dopo le indiscrezioni che la dipingevano infuriata per le rivelazioni di un vecchio affaire tra il marito e una pornostar, tanto da annullare il suo viaggio a Davos e da recarsi da sola a Capitol Hill per il primo discorso del tycoon sullo stato dell'Unione.



Oggi per la prima volta la first lady si è fatta rivedere a fianco del presidente in un viaggio politico-propagandistico in Ohio, dove Trump ha illustrato i benefici della riforma fiscale e Melania Trump ha parlato della risposta dell'amministrazione Usa alla crisi degli oppiacei, visitando anche un ospedale locale per i bambini.



Ma il rapporto di coppia non sembra sereno, come dimostra il "gran rifiuto" di Melania Trump mentre scendeva la scaletta dell'aereo al fianco del presidente Donald. Tenendo le braccia nascoste sotto uno sfavillante cappotto giallo canarino, appoggiato sulle spalle e in tinta con il maglioncino, Melania Trump ha rifiutato più volte la mano di Donald Trump, noncurante dei flash impietosi dei fotografi presenti.



Michelle Obama rivela che Melania Trump le regalò "graziosa cornice"



Che fosse un regalo di Tiffany non era sfuggito proprio a nessuno. Melania Trump che consegna il pacco celeste alla first lady uscente, Michelle Obama, alla Casa Bianca, nel giorno del giuramento di Donald Trump, e' forse l'immagine piu' ricordata tra quelle sul passaggio di consegne tra i due presidenti. Lo sguardo imbarazzato e confuso di Michelle, soprattutto, divento' virale sui social media. Ma il contenuto della scatola, "una graziosa cornice" era rimasto un mistero. "Ero preoccupata per il protocollo", ha raccontato l'ex first lady, durante la sua prima intervista televisiva da quando il marito, Barack Obama, non e' piu' presidente, rilasciata a Ellen DeGeneres.



E' come una visita di Stato, ti dicono cosa dovrai fare, dove ti dovrai mettere". Accade solo una volta di ricevere questo tipo di regali, continua Michelle "per cui ti chiedi: ok, ora cosa dovrei fare con questo pacco? Nessuno veniva a prenderlo. Mi sono chiesta se fosse il caso di scattare la foto ufficiale con il regalo. Per fortuna mio marito ha salvato la giornata, l'ha preso e l'ha spostato". Firmata Tiffany, all'interno c'era una "graziosa cornice". Quando invece tocco' a Michelle, otto anni prima, porgere il regalo all'allora first lady uscente Laura Bush, lo scambio non attiro' particolarmente l'attenzione dei media, perche' prima di tutto la carta color crema del pacco nascondeva la marca del contenuto e poi perche' Laura fu piu' discreta nel nascondere subito il regalo dietro la schiena di Barack Obama al momento della foto ufficiale.

Melania Trump, spunta spot horror. Corpo da modella, voce da anatra. Video

Era caduto nel dimenticatoio, ma Donald Trump lo ha ricordato al mondo. Ecco un video pubblicitario con Melania Trump protagonista girato 12 anni fa per Aflac, una compagnia di assicurazioni. Un horror movie di pochi minuti che Donald Trump ha voluto ricordare incontrando un dipendente Aflac mercoledì, durante gli incontri tradizionali nello Studio Ovale, come racconta Le Figaro.

"Il tuo direttore lo conosco molto bene e ha fatto un buon lavoro. In effetti, ha assunto mia moglie molto tempo fa per fare una grande pubblicità, una pubblicità di Aflac, e penso sia stata anche una pubblicità di successo", ha detto il presidente Usa. Uno spot in bianco e nero girato proprio l'anno delle nozze di Donald Trump con l'allora modella Melania, dodici anni fa.

In questo strano video, due scienziati conducono un esperimento alla Frankenstein, dove Melania Trump scambia la sua voce con quella di un'anatra e pronuncia la parola "Aflac", prima di ritrovarsi pure con le gambe dell'animale. All'epoca la giovane donna disse in un'intervista ad Adweek: "Sono molto entusiasta di fare il mio debutto come attrice nell'ultima pubblicità di Aflac. Donald (al reality show "The apprentice, ndr) è famoso per aver detto "sei licenziato", io diventerò famosa per aver detto 'Aflac'".

I tempi sono decisamente cambiati...