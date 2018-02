Melania Trump, spunta spot horror. Corpo da modella, voce da anatra. Video

Era caduto nel dimenticatoio, ma Donald Trump lo ha ricordato al mondo. Ecco un video pubblicitario con Melania Trump protagonista girato 12 anni fa per Aflac, una compagnia di assicurazioni. Un horror movie di pochi minuti che Donald Trump ha voluto ricordare incontrando un dipendente Aflac mercoledì, durante gli incontri tradizionali nello Studio Ovale, come racconta Le Figaro.

"Il tuo direttore lo conosco molto bene e ha fatto un buon lavoro. In effetti, ha assunto mia moglie molto tempo fa per fare una grande pubblicità, una pubblicità di Aflac, e penso sia stata anche una pubblicità di successo", ha detto il presidente Usa. Uno spot in bianco e nero girato proprio l'anno delle nozze di Donald Trump con l'allora modella Melania, dodici anni fa.

In questo strano video, due scienziati conducono un esperimento alla Frankenstein, dove Melania Trump scambia la sua voce con quella di un'anatra e pronuncia la parola "Aflac", prima di ritrovarsi pure con le gambe dell'animale. All'epoca la giovane donna disse in un'intervista ad Adweek: "Sono molto entusiasta di fare il mio debutto come attrice nell'ultima pubblicità di Aflac. Donald (al reality show "The apprentice, ndr) è famoso per aver detto "sei licenziato", io diventerò famosa per aver detto 'Aflac'".

I tempi sono decisamente cambiati...