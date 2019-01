Malattie, le più cercate dagli italiani? Menopausa, endometriosi e scoliosi

Complici i ritmi frenetici della quotidianità e il ruolo sempre più pervasivo della tecnologia nelle abitudini e nello stile di vita delle persone, quasi la totalità degli italiani (85%) si affida alla rete per trovare informazioni sulla propria salute e per chiarire dubbi su sintomi e patologie. Ma quali sono state le malattie più ricercate durante l’anno appena concluso? Per scoprirlo, MioDottore – piattaforma leader in Italia e nel mondo specializzata nella prenotazione online di visite mediche e parte del gruppo DocPlanner – ha analizzato le ricerche condotte sulla sua piattaforma nel 2018 facendo emergere curiosità che caratterizzano gli utenti delle diverse regioni, nonchè analogie e differenze rispetto al 2017.

Menopausa: anche nel 2018 si conferma la più cercata

Che le donne siano molto attente alla propria salute è ormai risaputo: lo conferma il fatto che per il secondo anno consecutivo la malattia più cliccata è prettamente legata al mondo femminile, ovvero la menopausa (6%). Questa, però, non è l’unica patologia femminile all’interno di questa speciale classifica: al secondo posto si trova, infatti, l’endometriosi, seguita dalla sindrome dell’ovaio policistico (13°) e dalla cistite (15°) che, se sommate alla menopausa, vanno a coprire circa il 12%delle ricerche totali effettuate su MioDottore lo scorso anno.

Tuttavia, le patologie legate all’ortopedia sono state nel 2018 il principale cruccio degli italiani, rappresentando ben il 13% delle ricerche. Infatti, considerando le trenta malattie più cercate lo scorso anno sulla piattaforma ben sei afferiscono a questa specializzazione: la scoliosi è al terzo posto seguita dall’alluce valgo (4°), dall’osteoporosi (6°) e dall’ernia del disco (7°). A completare il quadro, in 14° posizione le ricerche correlate alla sindrome del tunnel carpale e in 26° quelle legate al mal di schiena.

Le altre due aree della salute su cui si sono concentrati maggiormente i dubbi degli italiani nel 2018 sono state quasi in egual misura (entrambe all’incirca al 4%) la reumatologia – con fibromialgia (5°) e artrosi (10°) – e la sfera delle malattie chirurgiche, con parole chiave quali ernia inguinale, lipoma e setto nasale deviato.

Analogie e differenze tra regioni d’Italia

Guardando a quattro delle principali regioni da nord a sud dello Stivale (Lombardia, Lazio, Campania e Sicilia), si può notare che nel 2018 a catalizzare l’interesse degli utenti sono state ancora una volta le patologie ginecologiche, con la menopausa che si attesta tra le prime tre patologie più cliccate in ben tre regioni su quattro (Lombardia, Lazio e Sicilia). Curioso notare l’analogia nelle ricerche in tema salute tra lombardi e laziali – che oltre ad avere entrambi in prima posizione la “menopausa” in terza annoverano una patologia ortopedica, rispettivamente alluce valgo e ernia del disco – e tra campani e siciliani che tra le prime tre patologie più cercate includono endometriosi e fibromialgia, sebbene in posizioni differenti.

”I ritmi lavorativi spesso serrati e i molteplici impegni quotidiani che affollano le nostre agende possono portare a trascurare la propria salute e, a volte, persino a rimandare l’incontro con uno specialista. Nell’ottica di semplificarci la vita la tecnologia sta assumendo sempre più importanza, semplificando e velocizzando molte attività. In questo contesto MioDottore rappresenta uno strumento indispensabile per avvicinare gli specialisti ai pazienti: attraverso la nostra piattaforma gli utenti non solo possono cercare informazioni, ma anche trovare un esperto, prenotare una visita specialistica e ottenere risposte affidabili alle proprie domande da veri professionisti” dichiara Luca Puccioni, CEO di MioDottore.