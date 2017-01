Menopausa sindrome premestruale. I rimedi green? Tè verde, ananas e anguria

Una dieta corretta, supportata dai giusti integratori alimentari, e' la miglior medicina per affrontare la sindrome premestruale e la menopausa. Ad ogni fase della vita della donna, dall'eta' fertile in poi, corrispondono infatti esigenze e problematiche ben precise, troppo spesso sottovalutate anche per l'imbarazzo delle pazienti nel confidare determinati disturbi al proprio medico.

Per sensibilizzare i camici bianchi a trattare con tatto e con un approccio concreto ed efficace argomenti cosi' delicati, il provider ECM 2506 Sanita' in-Formazione ha realizzato il corso FAD (Formazione a Distanza) dal titolo "Sindrome premestruale e terapie naturali, menopausa e terapie naturali", gia' online gratuitamente sulla piattaforma Consulcesi Club. Responsabile scientifica del corso, la dottoressa Serena Missori, specialista in endocrinologia, diabetologia e nutrizione, che svela consigli utili a sconfiggere la sindrome premestruale e per vivere con maggiore serenita' la delicata fase della menopausa.

Sindrome premestrauel, come lleviare i sintormi fisici e psicologici

La PMS (Premenstrual syndrome), ricorda la dottoressa Missori, "colpisce circa l'80% delle donne in eta' fertile", tuttavia "si tende, di fatto, a parlarne molto poco; si fa anche molto poco per cercare di risolverla". La sindrome premestruale comporta sintomi fisici e disturbi psichici di varia entita' che hanno luogo prima del ciclo mestruale; in alcune circostanze puo' assumere caratteristiche cliniche importanti, tanto da rientrare in quello che il DSM-5 (il manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali), definisce come "disturbo disforico premestruale", il quale comporta un elevato livello di gravita' e disabilita'. Le donne non devono, quindi, "avere anche il timore di dire 'io ne soffro': anche i medici ne soffrono, anche io ne ho sofferto", spiega la Missori.

Tra le conseguenze piu' diffuse della PMS troviamo depressione, ansia, irritabilita', cefalea e ritenzione idrica. "Di fatto, attraverso l'alimentazione corretta, la sindrome puo' essere drasticamente ridotta", sottolinea l'esperta.



Menopausa, sintomi e disturbi. I rimedi?





Ma quali sono gli alimenti e gli integratori piu' indicati per affrontarla? La dottoressa Missori consiglia cetrioli, sedano, ananas e betulla. Con il passare degli anni la donna e' soggetta a tappe endocrino-metaboliche che hanno rilevanti ricadute sulla qualita' della sua vita: la fase della menopausa viene troppo spesso vissuta come una malattia, pur trattandosi di un normale ed inevitabile evento fisiologico.

Cio' non significa, tuttavia, sottovalutare i disturbi e le complicanze derivanti dalla menopausa stessa: dalle fluttuazioni emotive fino a gravi patologie quali ipertensione, obesita' e osteoporosi. Anche in questo caso, in abbinamento a un'attivita' fisica finalizzata, il cibo e gli integratori alimentari sono i migliori alleati delle donne: in particolare, la dottoressa Missori indica l'avena, il te' verde, l'anguria e il biancospino.