MICAM 88, edizione del Cinquantennale: ecco le collezioni scarpe P/E 2020

MICAM, salone internazionale leader del settore calzaturiero promosso da Assocalzaturieri, festeggia i cinquant’anni dal suo esordio con un appuntamento ricco di novità, proposte ed esperienze per tutti gli operatori.

Questa edizione speciale, che si svolge a Fiera Milano Rho dal 15 al 18 settembre, vede la presenza di 1303 espositori - 695 italiani e 608 internazionali - su oltre 60.000 mq, che presentano in anteprima le collezioni Primavera/Estate 2020, con un’offerta completa, ricca di contenuti e qualità, design e innovazione, tecnologia e artigianalità. Numerose le iniziative che danno spazio soprattutto alle prospettive del settore e ai giovani che potranno esserne i protagonisti nei prossimi anni.

Solo a MICAM si ha oggi una panoramica completa delle nuove tendenze del mondo della calzatura e, per la prossima calda stagione, la scelta è davvero ampia!

Fra le novità, viste e ammirate, spiccano “Le Manoka”, modello iconico di Samboue, brand di accessori e calzature made in Italy. Sono raffinate ballerine dalla linea classica, realizzate interamente a mano da artigiani italiani, utilizzando selezionati pellami, suole in cuoio e l’interno in morbido vitello. Il rivestimento esterno è di tessuto kuba, pregiato tessuto congolese, ricavato dalla lavorazione della rafia ottenuta dalle foglie della palma vinifera, orditi dagli uomini ma ricamato esclusivamente dalle donne e colorato secondo un’antica tradizione con tinte vegetali e minerali.

Innovative e performanti, le calzature estive La Martina sono state concepite con un mix esplosivo di fair play e alta tecnologia artigiana, capaci di interpretare i trend attuali. La proposta estiva amplia l’offerta con le sneaker e le scarpe running e riprende le nuances e le texture della linea apparel per un total look d’effetto, reso unico grazie a particolari e rifiniture inediti. Un look esclusivo che mixa i modelli più urban, come mocassini e scarpe stringate del comparto dress, con lo sportivo in perfetto equilibrio tra comfort e stile e una calzatura più elegante e raffinata. Il modello della linea cupsole, cavallo di battaglia di questa stagione, è realizzata in morbida pelle con suola bold a cassetta in Eva cucita alla tomaia, disponibile in nappa e pelle laminata, che presenta il particolare esclusivo dell'allacciatura con nastro lurex intrecciato con puntalini in metallo in tinta con gli occhielli. Il logo con cavalli serigrafato a contrasto sulla tomaia laterale e la scritta La Martina serigrafata sul tallone rendono la calzatura inconfondibile. L'unione di tutti questi dettagli genera una collezione di pura avanguardia stilistica dove moda, tecnologia, ricerca sono in equilibrio perfetto, grazie all'abilità artigiana e al prezioso expertise di Giano, azienda marchigiana leader nel settore.

Attuale e adatta ad ogni occasione è la collezione Enval Soft, che ha fatto del comfort uno dei suoi punti forza. Le suole, leggere e flessibili, sono in grado di isolare gli sbalzi termici dell’esterno, le fodere sono traspiranti e i sottopiedi estraibili e conformati alla pianta del piede. Ampia la gamma di proposte, che va dall’elegante al casual. La collezione donna comprende le décolleté chiuse oppure aperte, talvolta in pelle traforata. Comodissimi i mocassini e i sandali bassi, con zeppa o con tacco medio dalla base larga e le sneaker da donna con cerniere e dettagli sfiziosi. Modelli anche per l’uomo: chiusi con lacci ed eleganti ma sempre comodi, sneaker che favoriscono la traspirazione del piede e sandali per regalare una calzata fresca.

Sono dicate ai Millennials le nuove collezioni NG uomo e donna di NeroGiardini, che si distinguono per le linee aggressive e materiali di tendenza. Proposta nuova quella pensata per le giovani dai 20 ai 30 anni che si affacciano al mondo del lavoro, attente alla moda caratterizzata dalle sneaker dai fondi over size e dai materiali luminosi, un mix tra tessuti tecnici e laminato. Tonalità oro e argento, ma anche rosa e bianco. Glitter e microborchie rendono la proposta ancora più aggressiva. Rinnovato il fondo a cassetta con le applicazioni a catena. Per l’uomo fondi ultralight, tomaie lavorate con un mix di colori (tinte classiche, ma anche il giallo, il blu e il rosso) e di materiali a contrasto, una linea aggressiva che segue senza indugi le tendenze della moda. Pensate per l’uomo sportivo e al tempo stesso elegante le chunky sneaker.

Protagonisti assoluti della nuova collezione Chie Mihara sono i sandali: platform, con plateau, flat e con maxi tacco sono proposti in una palette che attinge ai colori della terra, esplorando anche le nuance vibranti del verde, giallo, rosso e oro lamé. Pelle, suede, raso e tessuti print interpretano i modelli di una collezione femminile e contemporanea, che offre l’accessorio perfetto per ogni occasione.

Divertenti e colorati i nuovi modelli Pretty Ballerinas. Vengono esaltate le mules in diverse combinazioni di colore e fantasia, per sottolineare la vivacità dell’animo del brand: mules a punta in fantasia zebrata e profili rosa fluo, in suede azzurro e profili blu e in fantasia zebrata verde e profili arancio, su ciascuna il logo Pretty Ballerinas university ricamato.

Una novità da non perdere è Ylati Footwear (“Italy” se letto al contrario), nuovo marchio italiano da subito scelto da VIP come Cristiano Ronaldo, Lavezzi, Sean Paul, Marco Carola… Il brand ha introdotto, nel variegato mondo delle sneaker, tomaie costruite nel rispetto della tradizione artigianale della calzatura italiana a cui, grazie alla collaborazione con Michelin, ha aggiunto nelle suole una tecnicità a oggi non presente in questa categoria. Aderenza, stabilità, trazione e versatilità sono le caratteristiche della gamma dei pneumatici Michelin Alpin e Michelin S1 che oggi ritroviamo sui modelli Ylati marchiati Michelin.

Anche Primigi l’azienda italiana leader nelle calzature bimbo, ha inserito l’omino nella nuova linea PMG #Black Lab Running 4X4 di ispirazione decisamente tecnico-sportiva, aggiungendo a queste scarpe studiate per piccoli avventurieri di domani massimo grip e comfort su ogni terreno. Grazie alla particolare scolpitura della suola, le nuove PMG #Black Lab Running 4X4 potranno godere di vantaggi che non sono affatto secondari per una calzatura bambino di questo tipo: perfetta aderenza al suolo anche su superfici scivolose, estrema flessibilità e tenuta in ogni situazione, trazione sul terreno garantita dal disegno modulare della suola, protezione dai piccoli urti e dalle asperità del terreno.

Un arcobaleno di colori per i nostri bimbi caratterizza la collezione estiva di Naturino, come sempre all’insegna della libertà e del movimento. Parola d’ordine? Correre spensierati e giocare senza costrizioni o limiti liberi e comodi, ma sempre con eleganza. Via allora a sandali e sneaker in tutte le varianti colori e materiali! Per la bambina in pelle laminata gold e silver, con applicazioni di macro fiori e cuori, stampe rettili con dettagli lurex per le più glamour, in vitello con fiocchi e strass tono su tono e ricami a punto croce multicolor. Il fluo torna su alcuni modelli come colore dominante, presente come stampa su fondo bianco o nei dettagli. Per il maschietto pelle e velour monocolore o con stampe tampografiche tema murales, floreale o animale.

ALE Milano è il nuovo brand di calzature made in Italy presentato da Noa Women Shoes che riesce bene a coniugare l’idea di comfort con l’esigenza sempre più avvertita di usare accessori e calzature “flessibili” alle nostre necessità. Sono mocassini con morsetto, sofisticate décolleté flat, e un ricercato riediting di linee classiche riscontrabile in tutte le linee del brand. Oltre alla nappa morbidissima e pellami esotici, risulta particolarmente appealing la combinazione di suede e pitone che ricorre in diversi modelli. I colori sono pastello, rosa, beige, bianco, azzurro carta da zucchero. Ciascun modello risulta finemente costruito, attraverso una tomaia di tela elasticizzata al fine di poter garantire l’elasticità e la pieghevolezza di ciascuna scarpa. Oltre al piacere estetico, queste raffinate scarpe rappresenteranno una reale comodità anche da mettere in borsa per le necessità delle donne!

Icona di stile e punto di riferimento per milioni di ragazze, Chiara Biasi è una grande appassionata di moda diventando in breve una delle fashion blogger più amate e più influenti del web. Dopo il successo della linea di beachwear, lancia al MICAM la sua prima collezione di calzature Chiara Biasi Shoes pensata per donne forti e determinate che amano sentirsi uniche.

Il fashion comfort continua a essere il mood delle creazioni Stonefly, il brand italiano di calzature ad alto contenuto tecnologico in grado di coniugare comfort e leggerezza in uno stile contemporaneo. Il nuovo progetto del brand è Elitte Man, presentato in materiale nabuck con tomaia laserata e sfoderata. Il laccio in corda e la nuova cucitura a pettine conferiscono un look artigianale. Questa nuova proposta diventa così la scarpa perfetta per il tempo libero, grazie anche al cuscinetto Blusoft in gel inserito nella suola che ammortizza l’impatto del piede al suolo e permette di camminare con leggerezza e senza fatica. Stonefly propone inoltre la sneaker Action in diversi materiali e colori, tutti caratterizzati da suola Eva e tecnologia Blusoft Memory, l’innovativo sottopiede in memory foam con inserti in materiale a cellule per un effetto super ammortizzante e traspirante. La tomaia è in pelle e camoscio morbidissima, laserata e sfoderata per offrire massima leggerezza e freschezza.

Forma, know how manifatturiero, prestazioni e comfort sono gli atouts delle calzature uomo e donna MBT, note per l'esclusiva suola curva. MBT - Gadi Lace della linea Active è una sneaker perfetta per il tempo libero e le camminate in città. La tomaia in mesh traspirante è senza cuciture nella parte anteriore, per rendere la calzata comoda e piacevole. La suola a densità differenziata agevola la rullata del piede ed ammortizza ogni passo. MBT - 1977 Classic della linea Wellness è la sneaker perfetta per chi vuole ottenere benefici per la postura nel tempo libero o nelle attività lavorative. La tomaia in mesh e nabuck è traspirante e rende la calzata estremamente confortevole. MBT - Z3000 è un modello della linea Active, con suola a tre densità ultra-ammortizzante, che rende la camminata una piacevole esperienza per comodità e benefici per postura e piedi. La tomaia in mesh traspirante è senza cuciture nei punti sensibili del piede e la calzata è estremamente comoda, caratteristica di tutti i modelli MBT. Ideale per il tempo libero e per le attività sportive quali la camminata e la corsa.

Libertà e femminilità sono le parole chiave della nuova collezione Mjus, pulita, moderna e raffinata, l'anima vintage delle linee passate lascia spazio a un linguaggio più internazionale e cosmopolita. I tratti rétro-glam sono solo accennati per dare maggiore spazio a una freschezza contemporanea, che trova nella città la sua massima espressione. Tre i temi della collezione. Urban Rock: borchie luminose, pelle nera, lavorazioni laser, è il lato trasgressivo e rock della collezione. Tra le proposte più audaci, il sandalo con zeppa nera e chiusura alla caviglia, rigorosamente black e borchiato, per sfoggiare un'attitudine strong anche nella vita di tutti i giorni. Safari Jungle: questa tendenza dall’allure esotica decreta il trionfo dell’animalier sauvage. Tropical: una tendenza che si ispira ai colori della natura, al marrone della terra e al verde lussureggiante della foresta tropicale. Stampe floreali o jungle impreziosiscono alcune proposte della collezione Mjus.

Innovativa e dalla forte essenza sporty chic la collezione presentata da U.S. Polo Assn. che da sempre si ispira al mondo del polo. Sono modelli adatti per ogni occasione ed in grado di completare qualsiasi look, da quelli formali a quelli più casual. Per l’uomo troviamo le iconiche sneaker dal profilo a cassetta con tomaia in pelle o canvas, stringate o slip on in tinta unita, running sportive con cromie e pellami che donano un’eleganza sportiva, passe-partout per tutti i giorni. La novità è il fondo bianco extralight di design e di super tendenza montato su tomaie coloratissime. Calzature eleganti per la donna: zeppe in sughero o corda, ciabattine e sandaletti, ma anche sneakers dai materiali freschi e traspiranti, socks shoes e carry over. La collezione Kids propone modelli con richiami alla collezione da adulti, stringati o con velcro; per le bimbe colori pastello, cromie pop e glamorous, mentre per i maschietti troviamo running e fondi a cassetta montati su tomaie in tinta unita in tessuto e suede.

Per la prima volta a MICAM arriva il Players District, la nuova area pensata per offrire uno spazio inedito al mondo multiforme della calzatura outdoor e sportiva, con brand d’eccellenza come ad esempio Joma Sport, Dolomite, Garmont e Lotto.

Molto attesa la presenza del brand francese Michelin, produttore mondiale di pneumatici, presente al fianco di Joma Sport, marchio iberico leader nell'equipaggiamento sportivo che crea prodotti eccellenti per le squadre, gli atleti e tutti gli appassionati di sport. Sono esposti modelli moderni e sportivi co-sviluppati dai due brand, come il Tactico, perfetto per allenarsi in libertà. Una scarpa da calcio indoor dotata dello speciale Sock System, di eccellente ammortizzazione, che garantisce un buon contatto con la palla e ottima aderenza. La vestibilità è eccezionale, e anche la traspirazione. Il peso è ultraleggero e la resistenza all'abrasione è massima. La suola Michelin si ispira alla gamma dei pneumatici Michelin® Pilot e il suo particolare design assicura resistenza, aderenza e adattabilità.

I brand dell’azienda fiorentina Ludovico Martelli, leader nel settore beauty, sono nuovamente i protagonisti delle due Square ricreate per coccolare e divertire espositori, buyer e visitatori professionali. Presso la Fun Square le visitatrici possono farsi coccolare nelle postazioni di hair styling, vintage e classico, in collaborazione con Adorn. Per gli appassionati di barba e capelli, invece, è ricreato nella Man Square sotto l’iconica scarpa gigante, la più grande del mondo con i suoi 15 metri di lunghezza per 5 di altezza, un autentico Barber Shop con protagonisti Proraso e Tenax. Un’imperdibile opportunità per godersi un po’ di relax testando questi eccezionali prodotti!

In manifestazione anche “It’s shoe time”, la mostra che celebra i cinquant’anni di MICAM con un allestimento digitale che ripercorre cinque decenni di forme, colori e moda della calzatura, rassegna che sarà successivamente trasferita al MUDEC di Milano.

Così MICAM, che fonde con successo business e fashion, stupisce ancora una volta per le proposte inedite e idee creative geniali, grazie a materiali innovativi, invenzioni e ricerca. L’appuntamento con la prossima edizione è dal 16 al 19 febbraio 2020.

Per saperne di più: www.themicam.com