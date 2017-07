Michael Kors si compra Jimmy Choo: offerta da 896 milioni di sterline

La marca di lusso americana Michael Kors ha lanciato un offerta da 896 milioni di sterline (1 miliardo di euro) per rilevare la prestigiosa marca britannica Jimmy Choo.

La transazione prevede il pagamento in contanti di 230 pence per azione, con un premio del 36,5& rispetto al prezzo delle azioni prima che il processo di vendita fosse annunciato. Il marchio di calzature Jimmy Choo, fondato nel 1996 dal designer malese ed ex editore di Vogue accessori Tamara Mellon, e' stato messo in vendita ad aprile.

Le sue scarpe sono apprezzate da personalita' come Michelle Obama, Kate Middleton, Nicole Kidman et Lady Gaga.