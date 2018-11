Michele Cannistraro ed Elisabetta Canalis alla Night of Kick and Punch 9

Anche Michele Cannistraro, il “Cannibale” diventato popolare grazie al programma televisivo Master Chef 3, parteciperà alla nona edizione di The Night of Kick and Punch, organizzata sabato 15 dicembre al centro sportivo Vismara di Milano da Angelo Valente e dalla Sap Fighting Style e presentata da Elisabetta Canalis.



Michele Cannistraro non salirà sul ring per combattere a calci e pugni, ma cucinerà per gli spettatori della sezione VIP che potranno godersi i combattimenti di kickboxing e thai boxe a poca distanza dal ring gustando pietanze di alta cucina. Guardare gli incontri mentre si è a tavola con gli amici è consuetudine nelle manifestazioni di pugilato americane di altissimo livello. A New York le hanno battezzate “VIP Boxing” e per Very Important People non si intendono i personaggi che pensano di essere importanti, ma gli spettatori che pagano per ricevere un trattamento da VIP. Spesso queste serate si svolgono in alberghi di lusso, la cui capienza è ridotta a poche centinaia di posti, ma Angelo Valente ha voluto trasformare la Night of Kick and Punch 9 in un evento di “VIP Kickboxing” per il grande spazio messo a disposizione dal centro Sportivo Vismara.

Elisabetta Canalis (foto di Filippo Avandero)



“Il palasport del centro sportivo Vismara è talmente grande che può ospitare due partite di sport diversi contemporaneamente – spiega Angelo Valente – ed infatti un tendone retraibile può separare l’unico ambiente in due distinti campi per pallacanestro, pallavolo o calcetto. Nelle precedenti edizioni del mio gala, ne ho usato solo una parte. Ora lo utilizzerò tutto e quindi avrò lo spazio per allestire una sezione VIP. Ho voluto Michele perché lo conosco e so quanto è bravo. Allestiremo 12 tavoli da 6 persone che potranno godersi lo spettacolo da una posizione privilegiata e le pietanze cucinate da Michele.” Sulla stessa lunghezza d’onda Michele Cannistraro: “Ho voluto collaborare a The Night of Kick and Punch 9 perché conosco Angelo da molto tempo e tutta la mia famiglia si allena nella sua palestra, la Kick and Punch di Pieve Emanuele (in Via Sardegna 60). Oltre a cucinare, sono uno sportivo: corro nella Supermoto, una specialità del motociclismo che rappresenta il punto d’incontro tra il motocross e le corse su pista. I circuiti contengono sia tratti in asfalto (il 70%) che in sterrato (il 30%). Per correre in moto ad alto livello è necessario non essere traditi dal proprio fisico e quindi mi è utilissimo l’allenamento che faccio con Angelo. La preparazione degli agonisti di kickboxing è molto cardio, utile anche a chi non ha nessuna intenzione di salire sul ring.”



The Night of Kick and Punch 9 offrirà al pubblico la possibilità di ammirare in azione il campione del mondo dei pesi piuma di kickboxing stile K-1 della WAKO-PRO Luca Cecchetti, gli specialisti della thai boxe Andrea Masini e Lotfi Talbi che si contenderanno il vacante titolo europeo dei pesi medi junior versione WKF e tanti altri combattenti di alto livello molto noti al pubblico milanese. Il centro sportivo Vismara si trova in Via dei Missaglia 117 ed ha una capienza di 1.500 spettatori. E’ raggiungibile con la linea 2 della metropolitana (fermata Abbiategrasso). I biglietti costano 33 euro (bordo ring) e 22 euro (tribuna) e si possono acquistare telefonando allo 02-90723329 ed agli altri punti vendita segnalati sulla pagina Facebook “Kick and Punch Palestra”.