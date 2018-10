Michelle Bolsonaro, la première dame brasiliana discreta e molto credente

Presentatosi con paladino della famiglia tradizionale brasiliana, il nuovo presidente di estrema destra Jair Bolsonaro al suo attivo ha tre matrimoni. L'attuale moglie, a questo punto first lady brasiliana, è Michelle Reinaldo, 36 anni (27 in meno del marito), rimasta finora piuttosto defilata rispetto ai riflettori. Bolsonaro l'ha conosciuta alla Camera dei deputati, dove lei lavorava come segretaria. Dopo poche settimane vivevano gia' insieme ed ora e' lei a gestire l'agenda del marito, soprattutto da quando, lo scorso 6 settembre, e' stato ferito in piena campagna elettorale.

Quando la incontra, Jair Bolsonaro, sposato e divorziato già due volte, ha quattro figli: Eduardo, Flávio, Carlos e Renan. La coppia ha una figlia, Laura, oggi 8 anni, che l'ex capitano dell'esercito, abituato alle uscite misogine, una volta ha detto di aver concepito in un momento di "debolezza". Nota per i suoi gusti semplici, Michelle Bolsonaro, già madre di una figlia di 16 anni avuta da una relazione precedente, ha detto in una delle sue apparizioni pubbliche di aver imparato a "non negare acqua e cibo a nessuno" e di aver dedicato parte del suo tempo a persone con disabilità. In particolare, ha imparato il linguaggio dei segni. "È una chiamata che ho ricevuto, essendo vicino a persone con disabilità, persone non udenti. Ho molto amore per questa comunità ", ha detto. In una delle poche interviste che ha rilasciato durante la campagna, ha detto che voleva essere coinvolta in "tutte le possibili cause sociali".

Jair Bolsonaro è cattolico, ma questo non gli impedisce di accompagnare sua moglie di tanto in tanto nella chiesa dell'Assembleia de Deus Vitória em Cristo, dove lei va la domenica. Data la vittoria del candidato di estrema destra, la coppia dovrà abbandonare il proprio appartamento a Rio de Janeiro per stabilirsi nuovamente nella capitale Brasilia, nel palais de l'Alvorada, residenza ufficiale del Presidente della Repubblica.

Con la seconda moglie, Ana Cristina Valle, madre di due dei suoi figli, jair Bolsonaro ha avuto rapporti piuttosto burrascosi: la donna lo ha denunciato per minacce e per questo motivo si e' trasferita all'estero per un periodo. La Valle assicura che con Bolsonaro e' ormai tornato il sereno e, secondo alcuni media, come "ricompensa" la donna ha potuto presentarsi alla Camera lo scorso 7 ottobre, ma non e' stata eletta.

Grande accusatore di chi vive alle spalle dello Stato, Bolsonaro non ha, pero', esitato ad inserire tre dei suoi figli nelle istituzioni. Eduardo e' stato eletto deputato con un voto record nella storia brasiliana, ottenendo 1,8 milioni di consensi a San Paolo. Il maggiore, Flavio, rappresentera' lo Stato di Rio de Janeiro al Senato. Il piu' piccolo, Carlos, non ha partecipato a questa tornata perche' e' gia' consigliere comunale.