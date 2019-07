Michelle Hunziker, il segreto per avere un lato b perfetto. VIDEO

Michelle Hunziker, 42 anni e non sentirli

Michelle Hunziker, 42 anni e non sentirli. La showgirl svizzera ha iniziato la sua carriera a diciassette anni facendo la modella per un celebre brand di intimo.

Oggi, nonostante gli anni passino, dimostra di avere ancora molto da dire e il suo fisico ne è la prova. Il segreto della sua bellezza? Oltre alla genetica tanto allenamento e una sana alimentazione.

Michelle Hunziker, i tutorial su come mantenere una buona forma fisica

La stessa showgirl lo ha svelato nei suoi profili social tramite dei video in cui ha spiegato come fa a tenersi in forma. Vera punta di diamante del suo training è l'allenamento del lato b che, anche con l'avanzare dell'età, riesce a mantenere ben tonico, facendo destare gli occhi e i commenti di numerosi suoi fans che non possono fare altro che apprezzare.

Michelle Hunziker, il segreto per un lato b perfetto

“Le ciapet sono davvero molto difficili da lavorare – ha spiegato la conduttrice nel video, mostrando come sempre la sua grande ironia -. La forza di gravità ha un effetto anche su di me e vi faccio vedere cosa faccio per tenere alta la bandiera della Roberta”.

Outfit tipicamente sportivo quello utilizzato per il video tutorial: scarpe da ginnastica, top e shorts per mostrare ai milioni di followers il vero segreto per un lato b da urlo e per avere un fisico all'altezza delle aspettative durante la stagione estiva.

“Prima o poi crolleranno – ha detto Michelle ridendo -. Ma per avere iron ciapet dovete fare questo esercizio tutti i giorni e dopo un mese avrete le ciapet di marmo”.

L’esercizio proposto dalla Hunziker è molto easy, ma, come ha svelato lei stessa, particolarmente efficace. Basta assumere la posizione del ponte e salire su e giù con il bacino, rimanendo in sospensione per un minuto prima con una gamba poi con l’altra.