Michelle Hunziker modella: "Polpacci grossi, non piacevo". Poi quel lato B...

Michelle Hunziker si racconta: dagli inizi come modella alla figlia Aurora

«La forza e il coraggio sono le costanti della mia vita. Ricordo quando ho mollato il liceo e sono venuta a Milano per fare la modella. Avevo 17 anni e 200 mila lire in tasca, giravo per i casting con la cartina della città in mano. Non ero la classica modella, lo stecco da passerella. Avevo i polpacci grossi, plasmati dalle gite in mountain bike. Non funzionavo, nessuno mi voleva. Stavo per mollare tutto e tornare a Bologna, quando è squillato il telefono. Mi avevano chiamato per il casting della pubblicità degli slip Roberta. Mi prendono e io accetto perché con il cachet avrei potuto pagare cinque mesi di affitto e prolungare la mia permanenza a Milano. Da lì è iniziato tutto».

Michelle Hunziker compie 40 anni



Così Michelle Hunziker racconta la sua vita in una lunga intervista a cuore aperto rilasciata al settimanale Chi (in edicola da mercoledì 25 gennaio") in occasione dei suoi quarant'anni che compie oggi, 24 gennaio. Nell'intervista la showgirl confessa di aver trovato la forza e il coraggio di andare avanti nei momenti difficili grazie ad Aurora, la figlia che ha avuto da Eros Ramazzotti.



Michelle Hunziker svela: "Quel periodo in cui mi sono persa..."



«Auri è il mio angelo», confessa Michelle a Chi: «Siamo cresciute insieme. Lei c'era quando avevo paura, lei era il mio coraggio quando io non sapevo come sarebbe andata a finire. Dovevo fare bene per lei. Senza Aurora avrei potuto perdermi anche di più di quanto per un periodo non mi sia persa. Ho fatto degli sbagli, ho capito i miei errori, ma in realtà non mi pento di nulla. Se non avessi commesso quegli sbagli, oggi non avrei capito come gira la vita».