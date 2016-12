Michelle Hunziker sceglie Genny per il gran finale di Zelig. FOTO

La trasmissione più amata di sempre con la showgirl che ha conquistato il cuore di tutti gli italiani: Zelig e Michelle Hunziker, un binomio magico che si ritrova nelle quattro puntate che festeggiano il 20mo anniversario del fortunato show di Canale 5, giunte all’epilogo finale. Per l’attesissimo appuntamento andato in onda il 22 dicembre la biondissima star della tv italiana – conduttrice sul palco insieme a Christian de Sica – ha indossato, ancora una volta, due modelli firmati Genny. Femminilità, sofisticatezza e un tocco di glamour contemporaneo: caratteri che si ritrovano nel lungo dress della collezione fw 16.17 in tessuto cangiante sui toni del grigio, impreziosito da una stampa geometrica in tonalità più chiara, dalla profonda scollatura sul busto e dalla lunga silhouette a sirena. Per il secondo cambio, Michelle ha indossato un abito pe 2017 off white in cui il rigido corpino dal taglio e dalle sfumature lurex, è contrapposto a una lunga e morbida gonna plissettata, anch’essa ricca di riflessi luminescenti. Due outfit estremamente femminili, in cui grande attenzione è riservata alle forme e ai tessuti, nel più autentico dna di Genny: un vero e proprio omaggio alla bellezza travolgente della showgirl che ha indossato ancora una volta due creazioni della maison, dopo l’abito firmato Genny che ha impreziosito la sua partecipazione a House Party.