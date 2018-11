Michelle Hunziker "vampira" contro la violenza sulle donne. FOTO VIDEO

Michelle Hunziker "vampira" contro la violenza sulle donne

Michelle Hunziker irriconoscibile: in un video su Instagram appare con make up "mostruoso" o "vampiresco" in occasione di Halloween per lanciare un messaggio contro la violenza sulle donne. Michelle Hunziker, insieme alla media company Freeda e alla truccatrice Valentina Visintin, promuove una campagna di sensibilizzazione contro i veri "mostri" che ci raggiungono quotidianamente e contro cui dobbiamo combattere, in particolare "quelli che non vedi da fuori, quelli travestiti d’amore, quelli che usano violenza fisica e psicologica contro chi è indifeso e debole", come spiega Michelle Hunziker stessa su Instagram.