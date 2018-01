Michelle Hunziker vs Selvaggia Lucarelli: attacco politico a Giulia Bongiorno

Foto LaPresse

"Abbiamo deciso di presentare querela e porteremo come testimoni tutte le donne che abbiamo aiutato in questi anni e che stiamo aiutando in queste ore. E vinceremo. Tutto quello che è stato scritto contro di noi è falso". Così dice Michelle Hunziker in un'intervista al settimanale OGGI dopo un articolo scritto da Selvaggia Lucarelli molto critico sull'associazione Doppia Difesa, che la soubrette e conduttrice televisiva ha fondato 10 anni fa con l'avvocato Giulia Bongiorno. Insieme hanno corrisposto nel tempo 572 mila euro di tasca propria.



"Stupita dell'attacco? No, non mi sono stupita di niente", dice Michelle, «perché, dopo anni di attività, Giulia si è candidata alle elezioni per la Lega ed è arrivato questo attacco politico. Quello che scrivono è falso… Non c’è attività sul sito proprio perché non svendiamo i fatti riservati degli altri, le storie delle persone che tuteliamo… Noi aiutiamo circa 2 mila donne l’anno. Molte vogliono un consiglio legale ma preferiscono non dire il proprio nome, anche per questo non possiamo divulgare le cose che facciamo. Ma abbiamo tutti i dati e li porteremo in tribunale contro queste falsità».