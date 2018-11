Michelle Obama: "Melania Trump rifiutò il mio aiuto". E sulle figlie svela...

Michelle Obama nel memoir "Becoming": Melania Trump rifiuto' offerta aiuto



"Becoming", il memoir dell'ex first lady Michelle Obama, sarà tra qualche ora sugli scaffali delle librerie, ma ampi stralci dell'opera sono stati gia' anticipati dalla stampa americana. In un capitolo, Michelle ricorda con affetto come Laura Bush, ormai ex first lady, le avesse offerto il suo aiuto e il suo supporto, invitandola a telefonarle ogni volta che avesse avuto bisogno di consigli per districarsi nella sua nuova e complicata vita alla Casa Bianca. Offerta che, a sua volta, Obama rivolse a Melania Trump. La nuova first lady, pero', non ha mai ritenuto opportuno consultare la "collega". Circostanza confermata dall'addetta stampa Stephanie Grisham che ha ribadito alla Cnn come Melania "non abbia avuto bisogno dell'aiuto della signora Obama" nel periodo di transizione verso la sua nuova posizione pubblica. Atteso ed ampiamente anticipato, "Becoming" e' gia' un caso editoriale senza precedenti. Il memoir e' un racconto del percorso umano e professionale della moglie del presidente Barack Obama. Tante le rivelazioni inedite, tra esse la confessione che entrambe le figlie Sasha e Malia furono concepite in vitro, dopo un aborto spontaneo. "Becoming" e' diventato il libro piu' pre-ordinato della storia, spiega al Washington Post la catena di librerie statunitense Barnes & Noble, registrando un picco di prenotazioni senza precedenti. Il libro ha gia' conquistato la prima posizione nella classifica dei piu' venduti di Amazon.



Donald Trump a Michelle Obama: "Non mi perdona? Io non perdono Obama"



Scambio al vetriolo tra il presidente Usa, Donald Trump, e l'ex First lady, Michelle Obama. In procinto di partire per Parigi, per le celebrazioni dell'anniversario della fine della Grande Guerra, il presidente americano non si e' lasciato sfuggire l'occasione di replicare alla ex First Lady che, nel suo libro di memoria, ha detto di non poterlo perdonare perche', con la sue teorie del complotto sull'effettiva cittadinanza di Barack Obama, "mette a rischio la sicurezza" della sua famiglia. "Lei non mi perdona? Sono io che non perdono Barack Obama per quello che ha fatto alle nostre forze armate e per molte altre cose", ha replicato Trump. Nel libro, 'Becoming', l' ex First Lady non nasconde la forte disistima per il presidente: "E se qualcuno carica una pistola e viene a Washington? E se andasse a cercare le mie ragazze? Trump, con le sue innumerevoli e sconsiderate allusioni, mette a rischio la sicurezza della mia famiglia. E per questo non lo perdono".



Usa, escono le memorie di Michelle Obama: "Malia e Sasha fecondate in vitro"



Nel suo libro di memorie, l'ex First Lady americana, Michelle Obama, ha rivelato le difficolta' attraversate nel concepire le figlie e anche il fatto che entrambe, tanto Malia che Sasha, sono state concepite 'in vitro'. Sorriso smagliante, maglia bianca casualmente lasciata cadere su una spalla, Michelle appare in forma smagliante sulla copertina del libro, 'Becoming'. Ma ha raccontato di essersi sentita "persa e sola" dopo l'aborto subito vent'anni fa. Nel libro, l' ex First Lady critica anche il presidente, Donald Trump, per mettere "a rischio la sicurezza" della sua famiglia, innanzitutto con la teoria del complotto sull'effettiva cittadinanza di Barack Obama. "E se qualcuno carica una pistola e viene a Washington? E se andasse a cercare le mie ragazze? Trump, con le sue innumerevoli e sconsiderate allusioni, mette a rischio la sicurezza della mia famiglia. E per questo non lo perdono".

Melania Trump e Ivanka Trump, scontro tra prime donne alla Casa Bianca

Lo staff della Casa Bianca e' in difficolta' nella gestione dei ruoli e delle agende della first lady, Melania Trump, e della first daughter, Ivanka Trump, il cui rapporto viene descritto dal New York Times come "complicato". Secondo il quotidiano newyorkese queste difficolta' si sono manifestate in modo esplicito nei distinti viaggi delle due prime donne in Africa. Melania Trump ha compiuto il suo primo viaggio senza il presidente in Africa, a ottobre.

Melania Trump e Ivanka Trump, "guerra" tra prime donne alla Casa Bianca

Ma Ivanka, anche consigliere di Trump, aveva pianificato un viaggio simile gia' a gennaio, con l'intenzione di sottolineare il suo interesse nello sviluppo del Continente nero. Secondo il New York Times, la first lady e la first daughter vedono il loro ruolo in modo differente, ma spesso sovrapposto: raramente sono apparse insieme e non hanno mai promosso iniziative congiunte da quanto Melania Trump si e' trasferita a Washington.

Melania e Ivanka Trump, "difficile gestire i ruoli". Rumors Casa Bianca

La portavoce della moglie di Trump, Stephanie Grisham, ha dichiarato che "l'ufficio della first lady e' concentrato sulle sue iniziative e lavora in modo indipendente, anche se spesso collabora su una serie di progetti con la West Wing (l'ala della Casa Bianca dove si trovano gli uffici amministrativi) e abbiamo una relazione di lavoro molto positivo".