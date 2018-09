Milano Fashion Week, 4 nuove tendenze: paillettes, biker shorts e... FOTO

Siamo nel pieno della Milano Fashion Week: il popolo della moda ha invaso le strade della città. Le blogger bloccano il traffico per realizzare perfetti scatti street style, i curiosi si ammassano davanti agli ingressi dei fashion show, gli addetti ai lavori corrono da un evento all’altro o si rintanano in luoghi cool per scrivere e ricaricare l’iPhone. E poi ci sono loro, gli stilisti, che invece sfornano in passerella le tendenze moda che seguiremo nella primavera-estate 2019. O almeno, dovrebbe essere così. In realtà, molte delle tendenze moda delle sfilate di Milano le conosciamo già. Ci sono alcuni trend che sono già comparsi nel corso del 2018, che continuano a spopolare non solo sui catwalk della MFW per la prossima stagione, ma anche proprio adesso su Instagram e per le strade, come osserva l'esperta di moda Martina D'Amelio di Stylight.

PAILLETTES

Avvistate alle sfilate di Emporio Armani, Iceberg e Prada, ora le fulgide paillettes si indossano non solo di sera ai party più scatenati, ma anche alla luce del sole abbinate a capi sportivi. Per brillare in ogni momento della giornata.



CARGO PANTS



Alberta Ferretti li ha fatti indossare sulla passerella della MFW a Bella Hadid (FA-VO-LO-SA). E noi vorremmo non solo il suo intero look, ma una montagna di pantaloni pratici, cool e dalle maxi tasche… ora. Cargo pants da indossare per tutto l’autunno (e oltre) con giacche in denim e hiking boots. Soldatesse cool, a rapporto!



TIE-DYE

Noi vi avevamo avvisato. Il tie-dye trend sarebbe arrivato ovunque. Certo, non ci immaginavamo che potesse sopravvivere addirittura fino alla prossima stagione, ma questo tessuto coloratissimo hippie style ci piace un sacco – quindi bene così. Prada riesce a renderlo persino elegante, ma vi basterà un maglione oversize in questa tonalità da abbinare a jeans stone washed dal taglio ampio per seguire la tendenza. Se siete in cerca di spunti visivi, consultate anche la sfilata di MSGM alla MFW.

BIKER SHORTS

È tutta l’estate che li vediamo addosso ai fisici scolpiti di Kendall Jenner e Gigi Hadid. Se finora avevamo resistito alla tendenza dei bike shorts, ora è arrivato il momento di cedere, considerato che sono approdati persino sulla passerella di Fendi alla Milano Fashion Week. Se ancora non sapete come indossare i pantaloncini da ciclista, date un’occhiata qui. Ma non rimandate ulteriormente l’acquisto.