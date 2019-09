Milano Fashion Week, 5 tendenze da seguire già adesso

Ecco i consigli di Martina D'Amelio, fashion editor della piattaforma di moda Stylight

La Milano Fashion Week si conclude proprio oggi: nei giorni scorsi il popolo della moda ha invaso le strade della città. Come di consueto, le influencer hanno bloccato il traffico per realizzare perfetti scatti street style, i curiosi si sono ammassati davanti agli ingressi dei fashion show, gli addetti ai lavori hanno fatto corse rocambolesche da un evento all’altro. E poi ci sono loro, gli stilisti, che invece sfornano in passerella i trend primavera-estate 2020. Ma perché aspettare la prossima stagione estiva, quando sul catwalk compaiono delle tendenze fashion che possiamo seguire anche in autunno? Nulla ci vieta di prendere spunto dalle sfilate della MFW per la prossima stagione per creare #ootd all’insegna del glamour e battere tutti sul tempo, anticipando le tendenze moda sfilate SS20.

1. Cipria

Dopo intere stagioni all’insegna del rosa shocking Barbie style, gli stilisti come Max Mara, Giorgio Armani e Fendi riscoprono il romanticismo con una nuance tenue e leggera di rosa pallido. Tra le tendenze moda sfilate SS20 il color cipria, il pastello per eccellenza, è perfetto da indossare anche in autunno, abbinato a toni terrosi come il bordeaux, il beige e il ruggine.

2. Jungle

Dolce & Gabbana e Versace (vogliamo ricordare il FA-VO-LO-SO abito di JLO???) rendono protagonista il mood tropicale tra le tendenze moda sfilate SS20, facendoci già sognare la prossima estate. Ma apriamo gli occhi: le stampe tipiche della Jungle Fever, dal classico maculato allo zebrato, hanno già invaso i negozi. Non resta che rispondere sin da ora al richiamo della giungla!

3. Spalle ad arco

Le maxi spalline sono un habitué nel panorama delle tendenze moda sfilate, ma per la prossima stagione primavera estate 2020 assumono una forma arcuata che rispolvera gli anni Ottanta. Avvistate alle sfilate MFW SS20 di Versace, Moschino e N21, le giacche, i trench e le bluse caratterizzati da queste spalle ad arco eleganti si indossano con tutto – anche con i jeans. Uno spunto fashion da copiare al volo.

4. Trasparenze

Kaia Gerber alla sfilata SS20 di Alberta Ferretti insegna: il vedo non vedo è sempre di tendenza! Specialmente nella prossima stagione estiva, le trasparenze conquisteranno il nostro guardaroba – anche se questa rappresenta una delle tendenze moda sfilate SS20 che possiamo facilmente copiare subito. Basta un vestito nero velato per iniziare a spogliarci di ogni incertezza e mostrare il nostro lato più sexy proprio ora. E per non sbagliare, basta puntare sul total black.

5. Hot pants

Li abbiamo visti dappertutto, anche alle sfilate SS20 di New York. Stiamo parlando degli hot pants: i pantaloncini della prossima estate saranno cortissimi, a vita alta e super cool. Pronte a dire addio sin da ora ai biker shorts? Basta copiare gli spunti visti in passerella, da Fendi a Msgm: questi pantaloncini possono essere indossati anche in autunno, con un maxi cappotto e degli stivali over-the-knee. Provare per credere!