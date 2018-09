Milano Fashion Week e Instagram: Kendall Jenner e Chiara Ferragni protagoniste

Blogmeter, società italiana leader nella Social Intelligence, ha monitorato i 58 fashion brand attivi su Instagram che tra il 18 e il 24 settembre hanno sfilato a Milano Moda Donna, secondo il calendario ufficiale della Camera Nazionale della Moda Italiana. Blogmeter ha monitorato i brand tramite la sua nuova Blogmeter Suite, stilando una classifica sulla base dei principali indicatori di performance, tra cui total engagement e new followers. I brand analizzati sono risultati molto attivi su Instagram, registrando quasi 1.400 post dedicati e oltre 8,5 milioni di interazioni totali nei giorni della fashion week milanese. L’hashtag risultato più engaging durante la manifestazione è stato quello promosso da Camera Nazionale della Moda Italiana, #MFW, seguito dagli hashtag #Fashion e #MilanFashionWeek.

Durante la Milano Fashion Week la maison di moda più social è stata Versace che nei sei giorni di sfilate ha fatto il pieno di nuovi fan guadagnandone più di 120 mila. Per quanto riguarda il total engagement, Versace ha totalizzato 2,1 milioni di interazioni, incantando tutti con una splendida Kendal Jenner in total black che ha vinto anche il premio per il Most Engaging Post. Secondo brand in classifica, Moschino che ha totalizzato un engagement pari a 2 milioni guadagnando quasi 65 mila nuovi fan sul suo canale Instagram. Il post più engaging della maison milanese è stato una simpatica vignetta con protagonista la bellissima Gigi Hadid in abito da sposa, che ha raccolto oltre 117 mila interazioni. In terza posizione si è classificato Fendi con oltre 1 milione di interazioni complessive. Sempre Kendall Jenner è stata protagonista del post più engaging del brand che ha raccolto più di 127 mila “apprezzamenti social” con il suo sporty look. Chiudono la Top5 dell’Instagram Fashion Index, Prada con 632 mila interazioni e Giorgio Armani, che ha totalizzato un engagement di quasi 480 mila.

Diamo infine un’occhiata agli influencer che hanno dominato quest’ultima edizione della Milano Fashion Week. In questo caso i dati social proclamano una sola ed indiscussa vincitrice. Si tratta (senza troppe sorprese) di Chiara Ferragni, che ha pubblicato ben 12 post targati #MFW conquistando i suoi follower con un meraviglioso make up, realizzato in occasione della sua partecipazione (come ospite) alla sfilata di Versace. Da segnalare anche un tenerissimo post intitolato Fendi Family, in cui tutta la famiglia Ferragnez posa in total look Fendi, guadagnando oltre 545 mila like.