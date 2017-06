Milano moda uomo, 32 sfilate per un "weekend lungo"

Si avvicina la prossima edizione di Milano Moda Uomo, che si terrà dal 16 al 20 giugno 2017, dedicata alle collezioni maschili primavera/estate 2018. Una settimana della moda (di fatto ormai un weekend lungo, dato che le sfilate andranno in scena principalmente tra sabato 17 e lunedì 19, mentre il venerdì prevede due appuntamenti e il martedì sarà dedicato agli ultimi “eventi”, come sottolinea Pambianco) ricca di novità, che riflette il periodo di grandi cambiamenti che sta attraversando il sistema moda e l'impegno di CNMI rivolto al futuro.



Un calendario che dà grande spazio ai designer emergenti e ai nuovi talenti. Per la prima volta saranno i giovani studenti delle scuole di moda italiane ad aprire la manifestazione, con la terza edizione di Milano Moda Graduate: una sfilata e una presentazione statica che avranno luogo presso la Fabbrica del Vapore, nuova location di CNMI, messa a disposizione dal Comune di Milano.



32 sfilate, di cui molte co-ed: Diesel Black Gold, Neil Barrett, Marcelo Burlon County of Milan, Damir Doma, Dsquared2, Malibu 1992, Palm Angels, Sulvam. Molti brand hanno infatti scelto Milano Moda Uomo per presentare le proprie collezioni uomo e donna insieme, mentre altre sfilate co-ed saranno presenti nel calendario di Milano Moda Donna.



Accanto ai nomi storici, sfileranno per la prima volta, grazie al supporto di CNMI, nuovi brand internazionali selezionati attraverso un importante lavoro di scouting: Sulvam, brand giapponese fondato nel 2014 da Teppei Fujita; GCDS, brand italiano fondato nel 2015 dai fratelli Giordano e Giuliano Calza; un designer emergente ospite di Armani, il cui nome sarà comunicato a giorni; e Poan, selezionato tra i brand presenti a White.



Inoltre nell'arco dei quattro giorni di Milano Moda Uomo altri giovani brand sfileranno grazie al sostegno da Camera Nazionale della Moda Italiana: Christian Pellizzari, Malibu 1992, Palm Angels, Sunnei, Wood Wood.