Milano Moda Uomo Gennaio 2017: le novità da non perdere

Le sfilate in calendario sono 37, rispetto alle 35 della scorsa edizione. 31 le presentazioni per 30 marchi, 6 le presentazioni su appuntamento, per un totale di 73 collezioni. Sfilano per la prima volta Billionaire, Cédric Charlier, Federico Curradi, Malibu 1992, Palm Angels, Plein Sport, Wood Wood. Accanto ai nomi storici, alcune importanti maison tornano a sfilare a Milano: Antonio Marras, Ermenegildo Zegna, Frankie Morello, Moschino, N.21. Presentano per la prima volta David Yurman, Omar. Chiuderà la fashion week "Nuova generazione di designer" progetto sviluppato grazie a una speciale collaborazione con Giorgio Armani che ancora una volta mette a disposizione i suoi spazi per ospitare tre brand internazionali: Moto Guo (Malesia), Consistence (Cina e Taiwan), Yoshio Kubo (Giappone). Le tre sfilate si svolgeranno martedì 17 gennaio, una di seguito all'altra in un unico momento del calendario di Milano Moda Uomo, che si chiuderà con la sfilata Giorgio Armani.