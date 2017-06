Milano Moda Uomo, i trend per l'estate: fiori, righe e pantaloni alla caviglia

Questa è stata la settimana di Milano Moda Uomo. Nel capoluogo lombardo hanno sfilato le collezioni primavera-estate 2018 per l'uomo (con incursioni nelle collezioni donna).Quali saranno allora i trend per lui da non perdere di vista la prossima estate? A spiegarlo ad Affaritaliani.it è la fashion editor della piattaforma di moda Stylight Martina D'Amelio.



Colori pastello



Si veste solo di nero? Ora è il momento giusto per osare con un po' di colore, ma non puntando su delle tonalità a casaccio. Secondo Milano Moda Uomo le nuances più hot per lui sono quelle pastello - avete presente il baby blue, il lilla e il rosa pallido per cui noi andiamo matte? Basteranno una giacca o una t-shirt in questo colore per elevare il loro summer style, come visto in passerella da Salvatore Ferragamo e Versace.

Pantaloni alla caviglia

Appena esce qualche raggio di sole il tuo BF sfodera quegli odiosi shorts che lo fanno sembrare un teenager? Devi fargli capire che in estate è il caso di indossare comunque i pantaloni lunghi fino alla caviglia, super trendy, in tessuti leggeri e freschi come quelli dei modelli visti in passerella da Prada e Moncler.

Dandy vibes

Gli uomini devono comprendere una volta per tutte che non esistono solo le magliette, i pantaloni e le sneakers, ma una miriade di altri capi e accessori da mixare con stile. Per l'estate non possono mancare tocchi da vero dandy... e se non vorranno osare il cappello, che almeno scoprano l'esistenza dei mocassini, della giacca e del gilet!



Fiori

Noi con l'arrivo dell'estate non potremmo vivere senza, loro li rigettano perché troppo femminili. In realtà una polo o degli accessori a fiori sono ciò che ci vuole per dare un po' di sprint al guardaroba estivo maschile. Se lo dicono anche Dolce & Gabbana...

Pinstripes

Le classiche righe da completo si possono - anzi, si devono - utilizzare anche in estate, in veste cool e scanzonata come sulla passerella di Versace. Basta una t-shirt colorata per rendere casual il più classico dei blazer pinstriped, senza perdere un briciolo di stile.