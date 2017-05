Milano, Uniqlo sfratta il re della mozzarella Mandara

Meglio il piumino o la mozzarella? Per il mercato non c'è dubbio: meglio il piumino. Ma per i vecchi milanesi no, la bufala di Mandara, la salumeria storica di Piazza Cordusio, la prima a portare in città l'oro bianco campano quando ancora in centro non c'erano le grandi catene americane, quella è un'istituzione.

E invece è arrivato l'avviso di sfratto. L'intero edificio di piazza Cordusio 2 è stato infatti venduto all'immobiliare americana Hines e ospiterà le collezioni del colosso del retail giapponese Uniqlo, quello dei piumini di mille colori, del maglioncino blu di chachemire e dei capi basic che non seguono la moda, quello che ha reso il suo fondatore Tadashi l'uomo più ricco del Giappone.

Così a Giacinto Tedeschi non resta che raccogliere le sue cose e spostare la gloriosa salumeria di via Santa Maria Segreta in via Cusani.

Intanto le fashion victim meneghine fremono, la data di apertura del megastore nipponico non è stata ancora annunciata... Mandara chi?