Millennials, generazione perdente ? Solo 4 su 10 soddisfatti da carriera

Millenials, solo 4 su 10 soddisfatti dalla carriera

Sarà la crisi economica degli ultimi anni oppure una più generale difficoltà a vincere la competizione dietro la scrivania ma, se per 1 millennial su 2 (54%) la carriera è l’obiettivo numero 1, solo il 25% si sente pienamente realizzato. Soddisfatti invece in amore (39%), anche se in questo è soprattutto la donna a volere, come obiettivo a lungo termine, mettere su famiglia (68%). Per entrambi però quello a cui non rinunciano è dedicare tempo a se stessi (54%) per la propria cura o per rilassarsi con famiglia e amici. E se si chiede se si sentono ‘leone’ o ‘gazzella’, 6 su 10 ammettono di non sentirsi pienamente appagati e di avre difficoltà a vivere in maniera vittoriosa la propria vita: l’universo femminile riconosce che dovrebbe essere più sicuro di sè e determinato (58%), mentre il 50% degli uomini ritiene che per vincere bisogna essere più coraggiosi ed ottimisti. Per quasi 3 su 10 l’esempio da seguire rimangono i propri genitori, anche se nel mondo dello sport e del sociale non mancano i modelli di coloro che ce l’hanno fatta a vincere contro le avversità: tra tutti spiccano Bebe Vio (24%), Alex Zanardi (19%) e Nelson Mandela (13%).





La ricerca di Trade Lab e Grey Goose

A dirlo è uno studio condotto su più di 800 italiani dai 20 ai 35 anni da GREY GOOSE, brand premium di vodka noto a livello internazionale, insieme all’istituto di ricerca Trade Lab, per sondare l’approccio al “Live Victoriously”, ovvero a vivere in maniera vittoriosa ogni piccola e grande conquista della vita, celebrando i piccoli successi quotidiani.

“Abbiamo voluto esplorare l’attitudine da vincente tra i Millennials in termini di approccio ad affrontare le sfide che la vita quotidiana comporta - spiega Luca Marroni, brand manager di GREY GOOSEâ – ma soprattutto abbiamo voluto capire come questa generazione celebra il raggiungimento dei propri piccoli e grandi successi. In una parola, capire se e quanto i Millenials italiani seguano un approccio Live Victoriously, attitudine nella quale noi ci rispecchiamo: chi vive vittoriosamente ritiene importante gratificarsi per le conquiste di ogni giorno e guarda alla vita in modo spensierato e spontaneo. Grazie a questa attitudine, riesce a raggiungere gli obiettivi prefissati, a breve, medio e lungo termine”.

I Testimonial per Live Victoriously? Millenials che "ce l'hanno fatta"

La serata di presentazione della ricerca e del progetto Live Victoriously ha visto protagonisti alcuni Millennials, scelti da GREY GOOSE perché emblema di quella attitudine al “Live Victoriously” di cui il brand di vodka si fa portavoce a livello internazionale, titolo della nuova campagna. A raccontare le proprie piccole vittorie quotidiane, tasselli fondamentali per quei successi più grandi che li hanno resi noti, lo chef Floriano Pellegrino del Bros’ Restaurant di Lecce, la jewelry designer Beatrice Bongiasca e i due bartender Alex Frezza e Mario Farulla.

Da sx: Beatrice Bongiasca, Alex Frezza, Floriano Pellegrino



Come celebrare al meglio il proprio successo quotidiano?

I numeri della ricerca svelano i successi quotidiani maggiormente celebrati dai millenials, che si tratti di un esame universitario brillantemente superato (14%), o di un complimento del proprio capo (42%), oppure il superamento di una propria paura o un limite (45%). Sono queste le vittorie che vengono celebrate con amici (48%) o in compagnia della propria metà (46%). In che modo? Vuoi con un aperitivo (35%), rito sociale tipico di questa generazione, oppure un regalo per sé (46%).

Per questa occasione sono stati presentati otto cocktail d’autore, quattro firmati da Alex Frezza e altri quattro da Mario Farulla, che dal 6 luglio fino a gennaio 2020 saranno presenti in locali selezionati di Lombardia, Lazio, Romagna, Versilia e Veneto durante le serate GREY GOOSE. Il Live Victoriously Tour nasce infatti con l’intento di ricordare ai Millennials italiani l’importanza di celebrare le proprie piccole e grandi vittorie di ogni giorno, con una cocktail list che dimostra la versatilità della vodka GREY GOOSE, base ideali per molteplici drink, che possono essere gustati dall’aperitivo al post cena, fino al momento del brunch.

GUARDA IL BARMAN ALEX FREZZA ALL'OPERA

La drink list di Alex Frezza:



- Grey Goose Basilisco

- Grey Goose Calipso-Oh

- Grey Goose Coco Merlo

- Grey GoOSE WelcomePina