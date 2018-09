Moda borse, tutte le tendenze per la primavera-estate 2019 al Mipel

di Silva Valier

Il mondo della pelletteria si ritrova a Fiera Milano Rho dal 16 al 19 settembre per il tradizionale appuntamento autunnale con MIPEL, il salone internazionale organizzato da Aimpes Servizi S.r.l. e promosso da Assopellettieri, con il contributo di ICE-Agenzia e Ministero dello Sviluppo Economico, giunto alla 114esima edizione.

La manifestazione espositiva riunisce oltre 350 brand internazionali che si esibiscono su questo palcoscenico per presentare le loro nuove collezioni primavera/estate 2019 ad oltre 12.000 visitatori provenienti da tutto il mondo. Un’edizione che si muove lungo il filo nostalgico dei ricordi alla scoperta di un futuro sempre più innovativo grazie anche all’ampliamento della sezione Scenario che raddoppia i suoi spazi e, di conseguenza, i brand presenti.

Qualità, creatività, innovazione ed esperienza rimangono le parole chiave della rassegna e delle numerose imprese che vi partecipano con proposte e offerte per soddisfare le esigenze dell’utente di domani.

Molte le novità in vetrina: borse, valigie, cinture e accessori moda con pezzi davvero glamourous. In particolare da Plinio Visonà che ha messo in campo un concentrato di stile, contemporaneità e design che dialoga con l'alta qualità di materiali. Per la stagione più calda dell’anno un trionfo di colori vividi e luminosi dal giallo ananas all’arancio, passando per il verde tropicale, il blu cobalto, l’azzurro e l’orchidea. Adattabili alle tendenze più attuali sono le Sharon bag, un raffinato e versatile accessorio customizzabile con tracolle e pattine intercambiabili. Particolarmente appealing è la Serena bag , una borsa strutturata a doppia pattina e tre colori, mentre la serie delle Folded Bag si arricchisce di nuove versioni con zip che ne enfatizzano il comfort e le rendono delle daily-bag ideali. La linea Maya è riproposta con un sofisticato intreccio a mano effetto floreale che è già diventata connotativa del brand. Ha un delicato accento retrò la Jenna bag, disponibile anche in un vivace motivo tropicale dal sapore fresco ed esotico. Creata per essere leggera e duttile, la Felicita ha linee morbide e volumi ampi e abbondanti. Nuova versione in maglia, leggera e resistente per la linea Cora, bestseller della Maison, nelle sue mutevoli forme cangianti. L’Iconbag Plinio Visonà, Unica, invece è presentata in una versione multicolor realizzata attraverso una particolare tecnica di infilatura tra i vari quadranti, con effetto “no stitch”.

Stile glamour ed eleganza informale da Nicoli che fonda la sua collezione su quattro punti di forza: raffinatezza, stile, praticità e qualità dei pellami. Vasta la gamma di proposte in pelle, che uniscono geometrie, linee minimali e dettagli accurati per dare vita a prodotti versatili e allo stesso tempo originali. La nuova collezione alterna modelli classici a prodotti dal sapore più urban che vengono declinati in delicate nuance evergreen, passando da colori neutri e pastello a tonalità più pop e vivaci. Le sacche in nappa hanno forme morbide e bombate con dettagli raffinati che mantengono garbo e misura, esaltando le proporzioni delle borse. Le borse a tracolla, pensate da vivere nella quotidianità, presentano manici larghi e comodi e capienti tasche frontali. I modelli iconici del brand, invece, Esprit e Vegas, si arricchiscono di frange frontali per un tocco grintoso o di lavorazioni in rilievo per uno stile eterno e femminile. Borse strutturate, leggere e valorizzate da nuovi dettagli glamour, che hanno il potere di regalare ad ogni donna un’allure elegante.

Per la prossima bella stagione Ripani, portavoce di quel lusso comodo easy to wear amato da tante donne dall’attitude internazionale, sceglie di spaziare su più fronti. Il lato scintillante del laminato, in vero effetto “sparkling”, trova il suo modo di essere su pellami e decori per borse dalle misure a volte over studiate ad hoc per shopping, giornate intere fuori casa tra meeting, famiglia e cocktail. Il colore, da sempre must di Ripani, riveste le borse con stampe floreali fino a farle diventare piccole opere d’arte viaggianti, in grado di predominare come pezzo singolo un intero look. Geometrie rivisitate, a volte più squadrate a volte più morbide, per modelli ad effetto bauletto per un bon ton di oggi mai troppo affettato ma in linea coi tempi che cambiano. Colori: giallo, viola, bianco, rosso, verde, marrone, oro, bronzo e tante nuance tutte da scoprire.

Compagnia del Viaggio, che quest’anno compie 40 anni, propone tante novità tra i brand di valigeria prodotti e distribuiti in esclusiva nel mercato italiano: Jaguar, CabinZero, Go Travel, National Geographic, Pantone, Ridaz e Xoopar. La società presenta un catalogo 2018 ispirato ai social network, una selezione di travel blogger anima il racconto di un viaggio attraverso articoli proposti dall’azienda: trolley, borsoni, zaini, tracolle, marsupi, portapc, portatablet e accessori vari. Per l’occasione presenta un nuovo sito per il consumatore: www.accessoriviaggio.com .

A Mipel 114 la pelletteria italiana ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di imporsi e rispondere sempre meglio alle esigenze dei buyer internazionali alla ricerca di contenuti di valore.