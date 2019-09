MIPEL 116: le tendenze primavera/estate 2020 per la moda borse e accessori

Il mondo della pelletteria è riunito in questi giorni a Fiera Milano Rho per l’appuntamento con il 116° MIPEL, lo storico e più importante evento espositivo internazionale organizzato da AIMPES e promosso da Assopellettieri, dedicato alla borsa e all’accessorio moda. Dal 15 al 18 settembre oltre 300 top brand, le migliori aziende di ricerca e selezionate griffe emergenti incontrano i 10.000 visitatori internazionali di ogni edizione, interessati alle migliori realtà dell’accessorio.

La prossima bella stagione è lontana, ma quali saranno le tendenze in fatto di borse, stili più rilevanti, forme, dimensioni, materiali e colori? Tra i principali trend per il prossimo caldo troviamo borse dalle forme geometriche, sacche capienti e morbide dai toni dell’azzurro, verde acqua marina, rosato e bianco freddo, ma anche dai colori vivaci in contrasto tra loro, sono le must-have della stagione. Follie di stile si uniscono a decorazioni ad intarsio e a lavorazioni a crochet. Presente l’uso di tessuti plastificati mixati a pellami stampati in 4D e corde sintetiche a foro largo che ricordano reti da pesca.

Diffusi sono i volumi compatti e le strutture rigide, si mantengono però anche shopper, secchielli e zaini morbidi dai colori naturali: beige, cipria, rosso mattone e marrone aranciato.

Lo stile si concentra su borse sfoderate decorate con intrecci di paglia e disegni ad uncinetto realizzati con raffia riciclata e cotone. Volumi retrò rivisitati con l’utilizzo di nappe vegetali tinte al naturale si trasformano in modelli unici e personalizzabili.



Franco Gabbrielli, Presidente di Assopellettieri

La ricerca di nuove forme, di tagli asimmetrici e moderni, di pelli dalle superfici minimali, lisce e lucide è il punto chiave per la creazione di prodotti innovativi. Canvas e cotoni a tinta unita o quadretti decorati con sovrapposizioni di materiali perforati o stampati digitalmente arricchiti da accessori a contrasto e catene in plexiglass. I toni del verde brillante si fondono con l’azzurro, il lilla chiaro e intenso e con gli abbinamenti di beige e nero.

Tra le novità della prossima bella stagione eleggiamo a punto di partenza le borse Plinio Visona’, brand storico e di riferimento della pelletteria italiana, che festeggia i suoi primi 60 anni di pelletteria artigianale made in Italy. Studio e ricerca su forme e materiali adoperati hanno creato una borsa di alta qualità, dal design pulito e sofisticato per la donna del nuovo millennio: attenta allo stile, ma che non può rinunciare alla qualità e alla praticità. La palette cromatica dominante è composta dai colori pastello (argilla, rosa antico, azzurro polvere, verde green tea) in contrapposizione con colori più luminosi, come il giallo ananas (colore must del brand) e l’arancio, per esaltare al meglio le forme dei nuovi modelli. Tra i materiali, morbidi vitelli anche stampa coccodrillo, pelli di capra, tessuto nylon ultraleggero e waterproof e tessuto effetto rafia.

Dal mondo della Selleria Granata, storica realtà romana a servizio della prestigiosa Arma dei Carabinieri, nasce la collezione di borse e pelletteria per donna e per uomo Granata Roma 1861. Il nuovo progetto, totalmente made in Italy, ha come obiettivo il posizionamento nel segmento lusso e l’approccio di mercati principalmente esteri. La qualità della confezione infatti, nonché la scelta di pellami di pregio, tutti di produzione italiana, consentono a Granata Roma 1861 di offrire un prodotto esclusivo, curato nei minimi dettagli.

Comfort e semplicità in uno, con un pizzico di eleganza, sobrietà purista e freschezza urbana da reisenthel, brand tedesco distribuito in Italia da Gift Company Italy, che punta su eccellenza, grande funzionalità e una insolita commistione di stile classico e di tendenza. Innovative le texture, come twist silver, un tessuto con numerosi fili tre volte più sottili e colorati che conferisce uno speciale effetto ottico a tutti i principali prodotti del brand: dal cestino carrybag al carrello carrycruiser, a borse e zainetti per la quotidianità come allrounder cross e allrounder R, a borsoni per il viaggio come allrounder M/L e per il lavoro come netbookbag. La sua particolare texture impreziosisce ogni look sportivo o per tutti i giorni. Perfetto per chi ama essere sempre trendy. Per chi invece non vuole passare inosservato reflective è un materiale che riflette la luce, vestendo di nuova luce piccoli accessori, come mysac, mini maxi shopper e il pratico beltbag, indispensabili per chi ama un look sportivo e dinamico.

L’azienda fiorentina Compagnia del Viaggio prosegue l’accordo di distribuzione con Ridaz by Welly. L’azienda di Hong Kong, specializzata nella produzione di modellini di autovetture, incontra l’azienda italiana attiva dal 1968 nel comparto valigeria. Nasce così un accordo che prevede la licenza di distribuzione esclusiva sul mercato italiano degli articoli per bambini Ridaz, una collezione di mini trolley e zaini per i più piccoli. I nuovi zainetti Justice League sono dotati di un guscio in materiale Policarbonato e PVC per proteggerne il contenuto in caso di urti, maniglia superiore per il trasporto, apertura con velcro e chiusura a cerniera con doppio tirante in gomma. La tasca interna è in rete per contenere libri o tablet e chiusa con una cerniera per separarli dai giochi, gli spallacci sono imbottiti e regolabili per comfort con una striscia riflettente ad alta visibilità notturna per la massima sicurezza.

Naturalmente ci sarebbe moltissimo da raccontare, certo è che MIPEL è sicuramente il playground ideale e privilegiato per farsi conoscere, riconoscere e soprattutto farsi scegliere nel variegato mondo degli accessori moda, dove nell’arena internazionale il made in Italy è acclamato e sempre vincente! Il prossimo appuntamento con MIPEL è dal 16 al 19 febbraio 2020, sempre a Fiera Milano Rho.