Missoni, torna Margherita Maccapani Missoni come direttore creativo

Missoni annuncia la nomina con effetto immediato di Margherita Maccapani Missoni a Direttore Creativo di M Missoni.

Margherita Missoni ritorna in azienda dopo essere stata impegnata negli ultimi anni in altri progetti professionali. La collezione P/E 2020 sarà la prima sotto la sua direzione creativa. Fondata nel 1998, la linea M Missoni ha un fatturato di oltre 50 milioni di euro ed è presente in 60 nazioni nel mondo con oltre 700 punti vendita.

"E’ un orgoglio e una gioia accogliere nuovamente Margherita nel Gruppo Missoni", ha dichiarato Angela Missoni, Presidente e Direttore Creativo dell’azienda. "Nella sua carriera sia all'interno che all’esterno della Società, Margherita ha dimostrato notevoli abilità. Con la sua creatività innovativa e la sua naturale comprensione dello stile ha anche dato prova di essere una perfetta comunicatrice dei nostri valori. Sono sicura che le sue competenze saranno di grande rilevanza per il successo futuro di M Missoni". "Sono estremamente orgogliosa di esser stata identificata come la persona in grado di definire le future linee d'azione del marchio M Missoni", ha detto Margherita Missoni. "Avrò l'opportunità di determinare nuovi paradigmi e di imprimere una nuova direzione, forte dei valori e dell’estetica Missoni che vivo da sempre". M Missoni mira a diventare, attraverso una offerta di prodotti completa e una distribuzione globale, un elemento trainante nel piano di generale espansione del gruppo Missoni.

"Sono sicuro che il talento, il carisma e la sensibilità per i trend di Margherita Missoni, insieme alla sua straordinaria rete di contatti, contribuiranno in modo significativo ad avvicinare al marchio i nuovi giovani consumatori", ha dichiarato Michele Norsa, vicepresidente del Gruppo Missoni e partner industriale di FSI. "Le diverse esperienze maturate da Margherita si integrano perfettamente nel piano di espansione globale che, oltre ad aumentare l'offerta di prodotti M Missoni, mira a perseguire una crescita significativa sia nel settore retail che nelle vendite online".

Il Gruppo Missoni è uno dei più famosi brand italiani del lusso. Missoni è all'avanguardia della moda internazionale dal 1953, anno in cui i fondatori Ottavio e Rosita Missoni iniziarono a creare la loro rivoluzionaria moda in maglia. Rosita Missoni è attualmente il Presidente Onorario del Gruppo Missoni e il Direttore Creativo di Missoni Home. Oggi il Gruppo, con sede a Sumirago (Varese), ha un fatturato di circa 150 milioni di euro, esporta il 75% della sua produzione e impiega circa 300 persone. Appartiene per il 58,8% alla famiglia Missoni e per il 41,2% al Fondo FSI.