Moda a Barcellona: Yerse, la collezione AW 17-18 sfila a 0/80

Si è appena svolta la 19° edizione dello 0/80, la Fiera di Moda di Barcellona che riallacciandosi alla tradizione tessile della Catalogna, ai suoi grandi tallers textil del primo '900 ( in cui lavoravano centinaia di operai), da sempre promuove la moda catalana e i suoi talenti più stimolanti, un vero input di creatività per tutto il mondo. Quest'anno la Fiera, che presenta 5 giorni di sfilate, ha avuto una magnifica location, il Teatro National de Catalunya, un edificio storico di grande charme e alle sfilate hanno partecipato sia nuovi talenti come Krizia Robustella che glorie catalane come Sita Murt e Gusto. Yerse, azienda maestra nel tricot, ha sfilato il 2 febbraio alle 16, con una collezione intitolata Togetherness. Yerse è un'azienda storica catalana che appartiene alla famiglia Generò e Domenech da generazioni, è stata fondata più di 50 anni fa ed è ospitata in un magnifico edificio di architettura industriale a Sabadell tutto in mattoni rossi. Per la prossima stagione Yerse aspira all' autenticità, non solo fredda tecnologia ma un contatto diretto con la pelle, il battito dei cuori....

E' un ritorno alla natura, al vero, al piacere del tatto, alla sapienza dell'artigianato, alla riscoperta di antiche tradizioni.

In ogni capo coesistono nuovi concetti, tessuti fluidi si mescolano con volumi tridimensionali. Fili metallici si immergono in calde lane merinos, Consistenze ruvide trovano grazia in antichi ricami folk. I jacquards rappresentano spighe, fiori, maxi righe, e i filati rustici si mescolano con sete ,cotoni , lane.

I colori vividi sfidano il freddo diventando scintille. Pennellate di rosa, gialli, azzurri elettrici e verdi bosco rompono la monotonia. Trionfano le contaminazioni. Cappotti di lana cotta, colletti immensi, giacchette di pelo, gonne con i volants, cardi/ coats. Borse e accessori fatti a mano a base di crochettes. Tutto è fluido e si adatta languidamente ai corpi femminili. In passerella, tante magnifiche modelle spagnole, tra le altre Marta Ortiz, una magnifica bruna. Yerse è ben distribuito anche in Italia ed è acquistabile on line.