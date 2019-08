Moda autunno 2019, il must have? Un cappotto pied de poule o giallo canarino

Giacche e Cappotti Autunno 2019: i must have. FOTO



Quali saranno i colori ed i trend che vedremo per strada e nelle vetrine quest'autunno? La piattaforma di moda Stylight ha notato che i suoi 12 milioni di utenti, non volendosi far trovare impreparati, hanno già iniziato a ricercare ed acquistare quello che sarà il loro capospalla per la nuova stagione, rivelando così quali sono i cappotti e le giacche 2018 che rimarranno nell’armadio per far spazio a quelli che saranno i nuovi must-have del 2019.

BEIGE

+117,46%

Nella ricerca di cappotti e giacche beige

Addio cammello, benvenuto color sabbia! L’anno scorso abbiamo visto il ritorno dell’intramontabile cashmere coat cammello di Max Mara e l’avvenuta del suo nuovo Teddy Bear coat che hanno conquistato fashioniste e non, ma da vere trend setter si sa che il beige non è sempre beige e la nuova sfumatura di quest’anno tende decisamente verso il sabbia o il così detto bianco sporco. Quindi anche se un trench ed un cappotto cashmere sono per sempre quest’anno la tendenza è quella di acquistarli in versione più chiara, con un aumento del +117% rispetto all’anno precedente ( al contrario i blazer sembrano essere immuni a questo nuovo trend)

GIALLO CANARINO

+450%

Nella ricerca di cappotti e giacche giallo canarino

Il giallo è già stato definito come il colore della Z Generation ed uno dei colori 2019 secondo Pantone, ma per questo autunno rispetto alla tonalità indossata e vista quest’estate, proprio come nel caso del beige la tendenza è quello di vederlo in versione più chiara, ed abbiamo visto come la ricerca dei capispalla in questa tonalità è aumentata del 450%

FUCSIA

+122,22%

Nella ricerca di cappotti, giacche e blazer fucsia

Se il 2018 ha visto uscire vincitore il rosa baby per questo Autunno invece a salire sul podio è il fucsia. La tendenza aveva già iniziato a farsi largo quest’estate, ma la conferma arriva proprio dai nostri numeri: la variante baby/cipria, ha visto un calo del 67% nelle ricerche e negli acquisti dei nostri utenti.

NEON

+81,25%

Nella ricerca di cappotti, giacche e blazer color neon

Il neon è stato uno dei trend più diffusi della primavera / estate 2019 e sembra non volersene andare! Grazie a brand come Balenciaga o Saint Laurent anche per la nuova stagione i capispalla continuano ad essere appariscenti e fluorescenti, evidenziando così una crescita dell’80% rispetto all’anno precedente

METALLICO

+64,29%

Nella ricerca di cappotti e giacche in colore metallico

Se è da un po’ che abbiamo detto addio alla moda paillettes le fashioniste non hanno di certo rinunciato al loro sparkle e se già da un po’ gli accessori in pantone metallico hanno iniziato a spopolare, ora il trend ha anche contagiato giacche e cappotti (anche in questo caso i blazer restano immuni). L’aumento che abbiamo rilevato è del + 64% nelle ricerche rispetto all’anno precedente!

PIED DE POULE

+200%

Nella ricerca di cappotti, giacche e blazer in pied de poule

Dopo l’ondata dello scacco taglialegna degli ultimi anni questo Autunno sarà la ribalta dell’iconico pied de poule, inutile dire che Chanel è ovviamente il portabandiera di questo trend, seguito a ruota da Gucci che ha fatto sfilare dei total pied de poule look. Sul nostro sito il trend si conferma con un aumento del 200% nelle ricerche rispetto al 2018.