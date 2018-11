Moda autunno: ecco i capi hitech con tessuti antipioggia e antivento

Di Franca D. Scotti

Save The Duck presenta Pro-Tech e Rain

Save the Duck, brand di capispalla Animal-friendly, presenta all’interno della collezione Fall Winter 18 nuovi modelli con performance ad alta innovazione tecnologica.

Ne sono un esempio i capi Pro-Tech e Rain, protagonisti indiscussi della collezione inverno, modelli che utilizzano tessuti performanti, traspiranti e water proof.

I capi PRO-TECH presentano inserti per l‘uomo. Nella donna le novità sono nelle vestibilità, dalle classiche ai modelli più fashion tra cui i lunghi.

I capi RAIN propongono lisci e non trapuntati, modelli di ispirazione militare ma, come sempre, dal sapore urbano.

Tutti perfettamente in linea con le esigenze della community dei Save the Duckers, consumatori attenti alla qualità, dinamici e viaggiatori ma soprattutto consapevoli.

Armata di Mare: forte come il vento, maestosa come il mare

Una collezione energizzante come le onde che si infrangono sugli scogli.

Armata di mare presenta la sue novità per l’autunno: reinterpretazione di capi classici con trapunto a rombi in tessuto comfort con interni molto curati e personalizzati, con attenzione alle vestibilità comode ma rivisitate, ai particolari brandizzati e allo studio delle fodere e delle tasche interne, profilature interne con nastro millerighe e finta sotto la zip in neoprene taglio vivo, con stampe bandiere nautiche “ADM”.

Una flanella armaturata per tre capi city, resi attuali da chiusure lampo spalmate waterproof e da tocchi di nastro rigato blu/ecrù/blu, ormai diventato un must per Armata di Mare.

Grande offerta di modelli per il tessuto bonded. Attuale e confortevole senza perdere la tecnicità di un tessuto con membrana interna. Waterproof e windstop! Dal sailor, alla fieldjacket, al giubbino lungo, all'impermeabile, al capo lungo con cappuccio, al gilet con fodere personalizzate nei colori e nei trapunti.

www.armatadimare.it

Columbia Sportswear spegne 80 candeline

Columbia Sportswear, brand outdoor fondato nel 1938 a Portland, celebra il suo ottantesimo compleanno da quando ha reso accessibile a tutti la vita all’aria aperta. Columbia è passata da essere una piccola azienda fondata dai genitori di Gert Boyle (attuale Chairman), emigrati dalla Germania prima della Seconda Guerra Mondiale, a essere una delle aziende leader nel mercato dell’outdoor, presente in oltre 90 paesi.

Per celebrare questo importante traguardo, Columbia Sportswear rilancia una limited-edition 80th Anniversary della Bugaboo Jacket per tutti i suoi fan sparsi nel mondo. Questa giacca 3-in-1 heritage è ispirata alla collezione del 1986 ed è disponibile sia nella versione uomo che donna, nelle colorazioni originali. Il parka presenta il logo Columbia e patches che celebrano il suo ottantesimo compleanno, mentre il rivestimento zip-out è in tartan scozzese, elemento iconico del Brand.

www.columbia.com

L’Impermeabile ispirato alle più belle interpretazione cinematografiche del trench

Un vero successo questo evergreen dell’azienda empolese Landi: merito dell’idea di riproporre l’autentico trench retrò anni ’60, prendendo spunto dai propri archivi stilistici.

Un capo autentico, dalle linee classiche, ma declinabile secondo il proprio stile e gusto personale, adatto agli amanti della tradizione e di un capo da interpretare in modo sempre nuovo.

L’idea è quella di rilanciare i modelli iconici del marchio, come Martin, Gilbert, Tony per la moda maschile e Nelson e Connie per la moda femminile, diventati ormai must have del brand toscano.

Gabardine resinate che col tempo acquistano un’allure “vissuto” e un netto ritorno ad un chiaro stile britannico, dai tessuti robusti, con la riscoperta del cotone triplo ritorto e dalle cordature in contrasto.

Must have assoluto di stagione è il velluto a coste, reinterpretato in collezione con una chiave classica ed elegante, ma allo stesso tempo dinamica e di grande tendenza.

Un profondo lavoro di ricerca, in particolare di lane impermeabili, con un focus sulla lana shetland, originaria dell’omonimo arcipelago inglese, dalle origini antichissime e dal filato sottile, così come nella rivisitazione del loden in lana rocciatore.

S.O.S inverno! arrivano i caldi maglioni di Lili Sidonio.

L'inverno è alle porte e le temperature si abbassano. Lili Sidonio, collezione teen di Molly Bracken, combatte il freddo con lo stile.

Una linea di maglioni over, coloratissimi e morbidissimi con dettagli pop e divertenti per dare colore anche alle giornate più grigie.

Hogan ‘H222’ in esclusiva per T Fondaco dei Tedeschi

La stagione autunnale a T Fondaco dei Tedeschi di Venezia comincia con la prima di una serie di partnership eccellenti che vedono prodotti in esclusiva realizzati appositamente per DFS T Fondaco dei Tedeschi.

Hogan, marchio all’avanguardia del lusso casual dal 1986, ha realizzato una special edition dell’iconico modello di sneakers ‘H222’ in esclusiva per T Fondaco dei Tedeschi.

Le sneaker Hogan ‘H222’ sono un esempio distintivo di design contemporaneo. Moderno e versatile, coerente con la semplice ricercatezza del brand, il modello è realizzato con materiali di grande qualità. In pura pelle bianca – illuminata da una luminosa H dorata – la scarpa è impreziosita da lacci di satin rosso e contrassegnata da una esclusiva etichetta che mette in risalto l’edizione limitata.

Rv Roncato: zaini business all’avanguardia

Rv Roncato, brand leader nel settore valigeria ed accessori da viaggio, presenta le nuove collezioni di zaini business per una clientela giovane e dinamica. Il dominatore comune è l’attenta cura del dettaglio e del particolare, che si ritrova nell’utilizzo di materiali tecnici sempre all’avanguardia, nell’ organizzazione degli spazi interni dei prodotti con comode tasche porta oggetti. Dallo zaino per tutti i giorni, adatto a contenere i vari articoli da lavoro nelle numerose tasche interne a quello studiato appositamente per chi deve viaggiare in maggior sicurezza, come in metropolitana o altri mezzi pubblici (unico ingresso sulla schiena dello zaino stesso e due tasche laterali nascoste) alle linee dal design innovativo, grazie all’apertura alternativa con accesso dall’alto, per una maggiore gestione dell’organizzazione interna.