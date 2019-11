Moda, Blufin passa alla holding "Eccellenze Italiane"

Il fondatore e Presidente di Liu Jo S.p.A., Marco Marchi, ha sottoscritto gli accordi per l'acquisizione di Blufin, società alla quale fa capo il marchio di abbigliamento Blumarine, tramite la propria holding "Eccellenze Italiane", un nuovo grande progetto di aggregazione e accelerazione di brand di fascia alta. Lo comunica una nota, aggiungendo che "la trattativa, avvenuta in via privata tra la famiglia Tarabini e Marco Marchi e senza istituti bancari intermediari, si e' rapidamente conclusa con la sottoscrizione degli accordi per la cessione del 100% delle quote di Blufin a Eccellenze Italiane". L'annuncio arriva dopo mesi di indiscrezioni, ed oral'acquisizione e' ufficiale. Nei giorni scorsi il numero uno di Liu Jo era entrato nella compagine societaria di un altro storico marchio del Nordest, Coin, la catena di department store italiana.