Moda, cresce il fast fashion italiano: 24 nuovi punti vendita per Imperial

Imperial S.p.A, azienda leader del fast fashion italiano che ha chiuso il 2017 a 209 milioni di Euro, ha acquisito 24 punti vendita dalla societa' di franchising Hfn tramite un'operazione finanziaria del valore complessivo di oltre 4 milioni di Euro.

I negozi (di cui 21 a marchio Imperial e 3 a marchio Dyker, brand di moda maschile appartenente alla societa' Hfn) sono localizzati tra Lombardia e Triveneto e hanno una metratura media di circa 150 mq. "Il progetto di espansione retail messo in atto dall'azienda e' un elemento fondamentale per poter continuare ad affermare la forza dei nostri brand sul territorio nazionale - ha detto Adriano Aere, presidente di Imperial - grazie a questa acquisizione possiamo contare su 74 negozi diretti in Italia. Il nostro network e' in costante crescita e ad oggi vantiamo oltre 200 monomarca totali tra Imperial e Dixie se consideriamo anche gli store in franchising."

Con una produzione annuale di oltre 10 milioni di capi all'insegna del "Made in Italy", Imperial vanta una quota del 55% di fatturato realizzato all'estero, in particolare in Germania, Paesi del Nord Europa e Francia; attenzione anche per Asia, Medio Oriente e Stati Uniti. Imperial SpA, fondata nel 1978 da Adriano Aere ed Emilia Giberti, rappresenta oggi l'azienda di riferimento del Fast Fashion in Italia. All'Azienda Imperial SpA fanno oggi capo tre marchi, Imperial Fashion, Please e Dixie che sono distribuiti sia attraverso una rete di monomarca che multimarca ma si avvalgono per il resto di staff creativi indipendenti.