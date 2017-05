Moda donna per l'estate 2017: sedurre con i fiori

Di Franca D.Scotti

Dixie: hibiscus e tralci dal sapore esotico

Il nuovo flash di collezione primavera estate sembra una cartolina ricordo, una pennellata sulla tavolozza del mondo. Una donna libera che fa del viaggio un percorso di scoperta giocando con stili e culture: impalpabile tulle con ricami floreali, candido pizzo chantilly, fluide tuniche in raso con pattern vegetali dal sapore esotico, oppure il completo pigiama a stampa hibiscus.

A completamento dei look indispensabile la nuova linea di borse Dixie, contraddistinta dall’iconica “D” del brand. Fedeli compagne di ogni donna che affronta la vita come un eterno viaggio alla scoperta di se stesse.

www.dixie.it

Valentino Orlandi: fiori per le borse made in Italy

Valentino Orlandi, brand Made in Italy di borse e accessori di lusso, dà il benvenuto alla calda stagione con creazioni ispirate al tema floreale. Colori pastello e raffinati boccioli fanno da protagonisti donando ai nuovi modelli un mood allegro e femminile.

Romantici fiorellini, finemente ricamati a mano e impreziositi di cristalli Swarovski Element dalla caratteristica forma a goccia, decorano l'esclusiva tracollina gioiello con catenina dorata.

Anche il luminoso logo centrale è tempestato di strass Swarovski: un'ulteriore tocco glam per brillare sotto i riflessi del sole di Primavera.

Angelo Marani: Los Angeles Seventy

Una collezione di ispirazione "California anni 70”, immaginando di essere seduti nei

giardini dello Château Marmont sul Sunset Boulevard a sorseggiare un cocktail ai

frutti tropicali. “Figli dei fiori”, hippies, ricami sui jeans e informalità.

Ma sono anche gli anni di Anjelica Huston e Jack Nicholson, Lauren Hutton, Jane Fonda e Kim Basinger. Donne forti che vestivano abiti elegantissimi realizzati in tessuti preziosi e da tagli ipersexy, osando trasparenze mozzafiato e spacchi vertiginosi.

Nella collezione Angelo Marani sfilano anche satin metallizzati, sete lucide e opache leggere e pesanti, fili d’oro antico tricottati in maglie e miniabiti, gonne e abiti lunghi plissé colorati e stampati

Sapore d’estate con le espadrillas Deichmann

Le scarpe che da sempre evocano atmosfere estive e vacanziere sono le

l’espadrillas. Oggi, salite anche in passerella, sono pronte ad accompagnare la stagione in modo fashion con il loro fascino essenziale e cool.

Deichmann ne propone diversi modelli per regalare ad ogni look la disinvoltura

e il sapore di una summer holiday.

I modelli DEICHMANN spaziano dal tessuto, al denim, all’ecopelle, alle decorazioni con paillettes e strass o fantasie floreali. Perfette da abbinare sia ad un abitino in cotone sia a un jeans skinny e una canotta oversize.

Il modello Deichmann più originale per questa stagione è senza dubbio la stringata effetto espadrillas con suola in corda, in ecopelle scamosciata rosa che allude a una sneaker e allo stesso tempo mantiene confort e leggerezza

Lovable: il tulle si veste di seduzione e dettagli floreali!

La linea F lowery print tulle seduce con il reggiseno ferretto, il push up, slip, brasiliano e sottoveste, tutti realizzati in tulle bianco con preziose stampe floreali rosa. Tutto leggerissimo e destrutturato, di estrema femminilità

Flo’reiza all’insegna del dualismo contemporaneo.

Negli scatti per la sua prima campagna adv ss 2017, Flo’reiza ha voluto ritrarre una donna contemporanea , dall’animo romantico ma allo stesso tempo decisa, da uno sguardo che non si abbassa mai, ma che guarda alla sua vita sognando, rimanendo sempre con i piedi per terra, come del resto sono le donne che amano vestire Flo’reiza, femminili e sognatrici, ma al contempo impegnate e dinamiche.

La contrapposizione del set fotografico a quello più romantico del giardino valorizza il capo importante a grandi affascinanti stampe a ramages dai colori intensi.

Romantic flowers di Gioseppo kids

Le temperature si alzano, le giornate si allungano e i primi fiori fanno la loro comparsa nei prati ormai verdi. Con l’arrivo della primavera Gioseppo risveglia la natura nei suoi romantici e floreali modelli della nuova collezione

Una collezione che offre una vasta gamma di forme e di colori creando un mix frizzante e variopinto. Dai sandaletti per le passeggiate alle infradito per le prime uscite in spiaggia passando per le sneakers in iuta fino alle più trendy con dettagli in sughero.

www.gioseppo.com