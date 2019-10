Moda, ecco il primo tessuto brevettato per il benessere del corpo

Nell’ultimo triennio, secondo i dati del “Beauty Report 2019” il fatturato medio del mondo della cosmesi è aumentato dell’8,8%: un dato che aiuta a comprendere la crescente attenzione nei confronti della ricerca della pelle perfetta, senza impurità e dalla giusta texture.

Ci troviamo di fronte a un trend che, per il momento, non cesserà di crescere soprattutto tra le più giovani che sempre prima si approcciano alla cura del proprio corpo attraverso l’utilizzo di prodotti cosmetici per rendere la pelle tonica, elastica e priva di inestetismi.

Ma occuparsi della propria pelle e del proprio benessere fisico richiede tempo e un considerevole investimento economico ripetuto ed è da questa consapevolezza che è partita BeGood (https://begood.store/it/) quando ha creato la propria linea d’abbigliamento che grazie ad una tecnologia clinicamente testata, agisce sul corpo delle donne donando alla pelle idratazione, tono ed elasticità.

Il segreto di BeGood è nel materiale: la Dermofibra® Cosmetics

La storia di BeGood unisce un’approfondita ricerca del settore cosmetotessile sviluppata in Svizzera e l’esperienza di oltre 40 anni nel mercato tessile italiano creando una linea di abbigliamento capace di rispondere a tutte le donne che vogliono prendersi cura del proprio corpo utilizzando capi in grado di fondere tecnologia e attenzione per la moda.

Infatti, il segreto di BeGood è la tecnologia che ha permesso di brevettare il suo materiale esclusivo: la Dermofibra® Cosmetics, un filato al cui interno si trovano composti inorganici (a base di silicio, titanio, magnesio, zinco) e microsfere di Aloe Vera, Vitamine A ed E e caffeina, che permettono ai capi BeGood di prendersi cura della pelle.

I composti inorganici migliorano la silhouette del corpo utilizzando il calore che permette loro di attivarsi, stimolando la microcircolazione e il drenaggio dei liquidi mentre le microsfere si occupano di migliorare la qualità della pelle, rendendola idratata, tonica e riducendo gli inestetismi.

Sono le proprietà della Dermofibra® Cosmetics che hanno incrementato le vendite online dei capi BeGood del 180% nell’ultimo anno: coloro che li hanno provati, nonostante i risultati siano diversi a seconda della tipologia della texture della pelle, hanno avuto un’esperienza positiva che si traduce, in un test clinico in doppio cieco fatto su un campione di 40 donne che hanno indossato il prodotto 8 ore al giorno, ottenendo un incremento massimo dell'elasticità cutanea di +4,4%, dell'idratazione cutanea del +20,3% e una riduzione massima della silhouette vita -1,5 cm, fianco -1,8 cm, coscia -1,4 cm.

Ma la tecnologia non sarà destinata solo alle donne, infatti nel 2020, uscirà la prima collezione dedicata agli uomini che potranno trovarla in uno dei 600 punti vendita in Italia o negli e-commerce.

La prima linea contenitiva che non deve essere nascosta: BeGood è anche design

BeGood ha creato una linea che porta benefici al tono della pelle e che ridefinisce il corpo e ha pensato non solo alla qualità della sua tecnologia ma anche al design dei prodotti.

Infatti, che si scelga un legging, un completo per fare sport o un comodo indumento per la notte, non cambia: i prodotti BeGood sono stati progettati nel dettaglio per essere indossati senza essere nascosti.

Questo perché BeGood ha pensato ad un prodotto per migliorare la silhouette e la pelle delle donne, associando ad una tecnologia unica nel suo genere, lo stile e la competenza tessile italiana creando una linea rivoluzionaria che possa appartenere a tutte coloro che alle mode fugaci, preferiscono il benessere.

“BeGood è il capo d’abbigliamento per le donne, e presto anche per gli uomini, che vogliono prendersi cura del proprio corpo e della propria pelle indossando un prodotto innovativo, clinicamente testato, sicuro e che porta benefici reali - spiega Andrea Abati, CEO e fondatore di BeGood- Non è un prodotto che ha la stessa efficacia su tutti ma il team di specialisti che lo ha progettato garantisce un miglioramento nella salute della pelle e del benessere di chi lo indossa.”