Moda gioielli per Natale

Di Franca D. Scotti

Salvini Luminosa: colore e nuovo brio nella collezione

La linea si arricchisce di esclusivi preziosi dai vivaci accostamenti cromatici che abbinano i diamanti agli zaffiri, ai rubini e agli smeraldi.

L’intensità del blu, del rosso o del verde è incorniciata dai brillanti che evocano la forma stilizzata di una stella: i gioielli della collezione Luminosa sprigionano una luce straordinaria, come uno scintillio che illumina l’oscurità e svela l’origine della vita. Un bagliore che accende le emozioni più profonde.

L’intensità delle pietre dona a ogni gioiello il suo speciale e personalissimo carattere per esaltare ogni tipo di look. Gli anelli, i collier e gli orecchini a lobo mettono in scena una raffinata narrazione dell’eleganza femminile.

Nel perfetto incontro fra i volumi e la magia dei riflessi, Luminosa rivela il

savoir faire del brand Salvini nell’interpretare i tradizionali stilemi della

gioielleria di qualità in chiave contemporanea.

www.salvini.com

Recarlo Feeling: una collezione inaspettata e pura

E' una questione di sensazione, di qualcosa che ti sorprende nel suo essere unico, una connessione continua tra te e il cuore.

Così è la collezione Feeling: inaspettata e pura. Un amore che si moltiplica in ogni gioiello capace di conquistare ogni volta con le sue sequenze snodate in oro e in diamante.

Una sequenza di cuori ordinati e lineari - realizzati a mano singolarmente - che prendono vita in un inaspettato effetto touch.

La luce percorre tutto il gioiello enfatizzandone il design fresco e contemporaneo e l'alta artigianalità.

Una collezione ampia e ricca di proposte che spazia dall'anello caratterizzato dai cuori in perfetta caduta verticale ai pendenti agli orecchini al bracciale.

www.recarlo.com

Il Natale prezioso in casa Morellato

È un insieme di allegria e di complicità declinata tutta al femminile a scandire il fil rouge di un racconto, che sa esprimere la preziosità dei sentimenti e dar luce agli affetti più veri, da condividere insieme alle persone amate.

Risplendono sulle tre protagoniste della comunicazione i nuovi gioielli della collezione Gemma in argento 925‰ che celebrano l’originalità delle pietre cat-eye con taglio cabochon e la raffinatezza di tonalità di colore accennate come l’acquamarine, il fumé e il bianco candido.

Collane, anelli, bracciali e orecchini proposti in diverse combinazioni e abbinamenti, diventano l’oggetto del desiderio, da regalare all’amica del cuore, ai propri cari e all’amata per testimoniare, con un prezioso pensiero, un amore importante.

www.morellato.com

Le creazioni di Giovanni Raspini per l’inverno

Le collezioni di gioielli Giovanni Raspini coniugano pienamente lo stile e l'identità del brand toscano con le più fresche tendenze contemporanee.

Amazzonia significa natura rigogliosa, emozioni intense, una nuova vita che cresce. Ispirata e dedicata al polmone verde del nostro pianeta, mostra in ogni suo dettaglio la bellezza del modellato plastico di Giovanni Raspini. Le fronde, i rametti, le foglie d'argento brunito si rincorrono e vanno quasi ad abbracciare piccole sferette in tormalina rosa e granato, mantenendo eleganza e ritmo in ogni minimo dettaglio. La collezione viene declinata in tre collane, due bracciali, due orecchini e due anelli.

www.giovanniraspini.com

Veronica Ferraro x Brosway: una Capsule Collection

La partnership di Brosway con Ferraro, nota per il suo blog di moda e lifestyle, ha dato vita a gioielli in acciaio, pvd oro e cristalli ispirati alle stelle di Hollywood, alle tonalità dorate dei tramonti scintillanti, alle iconiche palme ed al sigillo ufficiale di Los Angeles.

Le bellissime creazioni di collane, bracciali, cavigliere, orecchini e anelli sono già apprezzatissime sia in Italia che all’Estero e verranno vendute anche per tutto il 2019.

Tra i modelli le collane in acciaio con pendente a forma di palma, di stella o di lettere, oppure con il sigillo di Los Angeles pvd oro e cristalli Swarovski.

Spadafora: creazioni da indossare

I gioielli di Spadafora sono frutto di vera ingegneria orafa, come da tradizione famigliare. Come “tessitore di gioielli”, ha una visione artigianale dell’oggetto prezioso inteso come espressione di ciò che non si è ancora detto: ecco quindi le collezioni dai nomi evocativi come Magici o Leggende, e una serie di pezzi straordinari dedicati ai disegni di Gioacchino, con quel Drago a sette teste che ci rimanda naturalmente al passato e all’ultimo giorno del futuro. Esoterismo e realtà: un connubio indissolubile ed eterno.

Le proposte Spadafora sono presenti a Milano presso Hyper Room, innovativo e dinamico showroom multisettoriale in Corso Venezia 6, un HUB che racchiude importanti realtà moda per uomo e per donna, brands totalmente made in Italy di alta qualità.

www.hyper-room.com

Thun: ogni giorno un’emozione

Thun è più di un regalo. É un dono fatto con il cuore e con il sorriso, per ricordare un momento speciale.

Emozioni da indossare con i nuovi bijoux, caratterizzati da ciondoli della linea My Charms, simbolo delle feste, come la stella cometa, l’albero, il pinguino, Babbo Natale, il pacchettino regalo e ancora le tradizionali icone Thun in veste natalizia come il Teddy: tante figure tutte da scoprire e da regalare. in metallo sagomato e colorato.

Anche i bracciali Teen dal comodo cordino in pelle intrecciato e i coloratissimi ciondoli in ceramica dipinta a mano si vestono a festa, con la collezione di orecchini.

www.thun.com ‎

Boccadamo Batuffolo: collane da profumare

Con la collezione Batuffolo, la maison Boccadamo riscopre il gioco della seduzione.

È infatti il profumo unico di ogni donna il fulcro creativo delle sei collane che vanno ad aggiungersi alla linea Mya.

La gamma si compone di tre modelli rodiati e tre placcati oro rosa, tutti caratterizzati da un pendente apribile finemente decorato che al suo interno racchiude un batuffolo colorato.

Il pompon intercambiabile è concepito per essere spruzzato con il proprio profumo: emblema della femminilità che,grazie alle nuove collane-scrigno, accompagna le brand lovers durante tutto il giorno.

www.boccadamo.com

Skagen: la gioia del colore di Copenhagen

La coloratissima collezione di orologi Aaren Color di Skagen, espressione di energia e positività, si ispira ai toni brillanti delle case a schiera del porto di Copenhagen, nel

quartiere Nyhavn.

Questi segnatempo hanno una cassa in alluminio satinato che misura 41mm di diametro, un quadrante dall’effetto sabbiato con indici numerici e a bastoncino. Presentano un movimento al quarzo a tre sfere con funzione ore, minuti e contatore dei piccoli secondi a ore 6.

Il cinturino in silicone, intercambiabile, misura 20 mm e si chiude con fibbia ad

ardiglione.

La collezione di orologi Aaren Color è disponibile in cinque colori: giallo, arancione,

rosso, azzurro e blu.

www.skagen.com