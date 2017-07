Moda, Giorgio Armani vicino all'addio

Parla Giorgio Armani. Parla con “How to Spend it”, il settimanale sul life style del Financial Times che allo stilista dedica la copertina di questa settimana. Armani parla di moda, di stile, mentre quando arriva la domanda centrale si sottrae. Cosa sarà della Giorgio Armani dopo di lui? La risposta di «re Giorgio» (che l’11 luglio compirà 83 anni) è sempre la stessa: tutto è sotto controllo e ciò che succederà sarà reso noto nel momento opportuno.

Intanto, al centro dell’azienda c’è ancora lui e lui è quello a cui spetta l’ultima parola. «Credo alle persone intorno a me - ripete una volta di più - ma sono l’unico a prendere le decisioni finali». Punto. La successione di Armani è l’argomento più delicato della maison proprio per la totale identificazione tra azienda/brand/fondatore ed è anche il tema a cui lo stilista ha dedicato molto del suo tempo degli ultimi anni, ma di cui non ha mai amato parlare. Dopo una riflessione durata quattro anni, nel 2016, come è noto, ha creato una fondazione guidata da un consiglio di amministrazione composto dallo stesso Armani, da Pantaleo Dell’Orco, manager da sempre vicino allo stilista, e da Irving Bellotti, banker di Rothschild. E ha affidato alla fondazione il compito di mantenere il gruppo, che lui ha fondato nel 1975 insieme a Sergio Galeotti (il socio scomparso a 40 anni nel 1985), così come lo ha portato avanti finora. Con stile, attenzione alla qualità e con prudenza. Senza distribuire utili ma usarli per far crescere la società e per fini istituzionali. Come è lui, insomma.

Ed è di stile che parla con il magazine del Financial Times. Armani è sempre andato per la propria strada, seguendo un pensiero a cui è rimasto fedele. E così continua a fare anche oggi, nonostante la pressione - racconta - sia aumentata e di conseguenza «lo sforzo di mantenere la mia autenticità. È una lotta continua». Ma «non ho mai pensato - dice - che se qualcosa è nuovo, è anche automaticamente giusto”. La moda di oggi così esibita non lo entusiasma, tutt’altro. «Mi dispiace - afferma, infatti - quando si trasforma in costume e penso che la maggior parte di ciò che vediamo oggi sulle passerelle sia troppo fantasiosa».



Il gruppo Armani è nato 42 anni fa e nel 2015 (ultimo bilancio reso noto) ha realizzato 2,65 miliardi di ricavi. Ha quasi 3mila negozi e 9mila dipendenti. Il magazine americano Forbes ha valutato la fortuna personale di Armani in 8,3 miliardi di dollari (7,3 miliardi di euro ai cambi attuali) “How to spend it” ricorda le tappe della carriera dello stilista («Neanche nei miei sogni più arditi avrei immaginato di arrivare a questo punto»). Il lancio di Emporio (la linea giovani) nel 1981, dei profumi nel 1984, l’alta moda nel 2005, gli alberghi nel 2011. Ma anche l’arredamento di Armani Casa... Al magazine lo stilista preannuncia una crescita dei club Armani/Privé («Ogni capitale importante del mondo dovrebbe averne uno»).

Intanto, oltre ai numeri del 2016, si attende di conoscere qualche dettaglio maggiore sulla riorganizzazione delle seconde linee preannunciata dallo stilista lo scorso febbraio per rendere più chiara l’offerta ai consumatori: a partire dalla stagione primavera-estate 2018 le uniche etichette che rimarranno di riferimento saranno quelle di Giorgio Armani, Emporio Armani e A/X Armani exchange. Armani collezioni e Armani jeans, invece, saranno riportate in Emporio Armani. Ft ricorda anche le molte proprietà dello stilista, la casa e gli uffici di via Borgonuovo a Milano, il teatro disegnato da Tadao Ando nell’ex fabbrica Nestlé a Milano, le case di Pantelleria, Antigua, Broni o St Moritz. Tutte troppo poco godute. Perché alla fine il rimpianto è, semmai, quello di aver sacrificato gli affetti al lavoro. Ma queste sono le scelte che uno fa nella vita.