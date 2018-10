Moda, il colore di tendenza? E' il "rust". Da Emma Stone a Ryan Gosling: FOTO

Più vivace del nero e più versatile del marrone, il color rust spopola tra stylist, designer, influencer e celebrities di tutto il mondo illuminando di seducente eleganza tutto quello che incontra. Da fashion blogger e stylist i consigli per la mise perfetta.

Caldo e senza tempo, accogliente ed elegante, delicato e raffinato: è il color ruggine, una fusione di nuance che spaziano dall’arancione al marrone, con pennellate di rosa e rosso. L’autunno si apre così all’insegna di un nuovo colore passepartout che avvolge con sobria eleganza le silhouette in passerella, posandosi su abiti e accessori. Da Emma Stone a Sofia Richie, passando per Ryan Gosling, la rust mania influenza il look delle celebrities, entra nelle case donando un’elegante finitura ossidata a superfici e oggetti, diventa protagonista di scatti d’autore e opere d’arte, conferisce una nota morbida a edifici dal sapore industriale e contagia gli instagramers che hanno pubblicato circa 3 milioni di post con #rust e #rusty.

È quanto emerge da un monitoraggio condotto da Espresso Communication per Bigi Cravatte Milano su oltre 20 testate internazionali dedicate a lifestyle, attualità e tendenze nei campi della moda, del design e dell’arte e su un panel di 10 esperti tra fashion blogger e stylist per capire quali novità contraddistinguono la stagione autunno/inverno.

“Con l’arrivo dell’autunno tornano le tinte scure e intense. A dominare sono il blu, proposto in svariate sfumature, il bordò, il verde ma soprattutto il marrone, che lascia spazio a nuance rust, più calde e luminose – spiega Stefano Bigi, amministratore unico di Bigi Cravatte Milano – Righe, disegni piccoli e tinte unite si alternano in un sapiente gioco di contrasti, sofisticato e ricercato, che soddisfa i clienti che vestono in modo classico ma anche quelli che si servono della cravatta per dare un tocco di stile a un abbigliamento più casual”.

Da Instagram - Cristina Parodi. Rust o color caramello?

Amo l’autunno anche perché si può indossare il velluto.

E questo colore mi piace tantissimo: #caramello #tramonto

Tendenza confermata anche dal The Guardian che elegge must have del guardaroba maschile il marrone in tutte le sue sfumature e celebra, in particolare, il mood “Rust belt”, tradotto cintura di ruggine, che fa riferimento ai vecchi Stati americani industrializzati ora in declino, fonte di ispirazione per il prossimo autunno/inverno. D’accordo anche Forbes che predilige le tonalità ispirate agli anni ‘70, dal cammello classico alle sfumature del ruggine, per interpretare non solo i look più classici ma anche le creazioni più eccentriche e il The Sun che elegge le autunnali sfumature di ruggine tra i colori che non possonomancare nell’armadio.

Più vivace del nero e del grigio e più versatile del marrone, il color ruggine spopola infatti sulle passerelle di tutto il mondo e il motivo è semplice: si sposa sia con i colori scuri, sia con le tinte pastello, sta bene alle more, alle bionde e soprattutto alle rosse e interpreta perfettamente gli influssi anni ‘70 che dominano l’universo fashion. Gonne morbide, colletti vintage, trench e cappotti ma anche cinture e cravatte si ricoprono così di ruggine dando vita a un bouquet di sfumature luminose e avvolgenti che scaldano sia il guardaroba maschile, sia quello femminile creando un perfetto equilibrio tra l’anima retrò e lo stile moderno. Un perfetto esempio è rappresentato dall’attore Ryan Gosling che, per percorrere il prestigioso tappeto rosso veneziano, ha abbinato all’elegante completo rust una camicia con fantasie in tinta, come conferma il Daily Mail. Anche l’italianissimo regista Luca Guadagnino ha optato per un’intensa nuance rossa tendente al ruggine, in linea con le scelte cromatiche di tutto il cast di Suspiria.

A confermare la tendenza è anche il delizioso outfit di Emma Stone che, come riporta il Daily Mail, alla Mostra del Cinema di Venezia ha sfilato con un abito dal gusto retrò composto da una blusa a maniche lunghe color ruggine abbinata a una gonna turchese. Stessa nuance scelta anche dall’attrice francese Gaia Weiss, che ha optato per un classico abito color ruggine, e dall’inglese Claire Foy che ha indossato un capospalla rust dal taglio a mantella per impreziosire un vestito rosa pastello.

Da Venezia a New York il passo è breve quando si parla di moda e tendenze, e mentre il sole tramonta sulla laguna più chic d’Italia, dall’altra parte del mondo i riflettori si accendono su una splendida Sofia Richie che si è presentata alla New York Fashion Week con un total look color ruggine. Nel frattempo, a oltre 550 km di distanza in linea d’aria, l'australiano Hugh Jackman si apprestava a percorrere il tappeto rosso dell’International Toronto Film Festival con un completo a scacchi blu scuro abbinato a una camicia color ruggine, come riporta il Daily Mail. Ultima tappa del rust tour è Parigi dove l’angelo di Victoria's Secret Romee Strijd sfoggia una camicia a quadri blu e ruggine alla Paris Fashion Week.

Ma come valorizzare il color rust? Prima di tutto bisogna dimenticare la “no brown and black rule”, precisa il The Times: il nero e il rust sono un abbinamento semplice e molto chic. Inoltre il ruggine, sempre secondo il quotidiano internazionale, si sposa perfettamente con i tessuti lussuosi come la seta e il velluto. “Temuto, sottovalutato, nascosto in fondo all’armadio, per tutti i nostalgici dell’abbronzatura estiva l’ombra super chic del rust color ci seguirà per tutto l’autunno – spiega Marie-Loù Pesce (fashioninthemoonlight.com) - Accostamento perfetto? Sicuramente con blu, petrolio e senape”.

Secondo la fashion blogger Pamela Soluri (tr3ndygirl.com) il color ruggine “Regala il meglio di sé accostato al rosa, al rosso fuoco e a tinte boschive o addirittura acide come il verde e il lime; mentre per un risultato più ricercato e glam, sono perfette le nuance classiche come il panna, il nocciola e il nero”.

E se la gamma cromatica del guardaroba femminile è infinita, quest’anno anche gli uomini si difendono bene. “Tocchi rust all’interno di tessuti blu o verde bottiglia rappresentano un accostamento classico molto apprezzato. Per chi desidera osare di più proponiamo cravatte realizzate con tessuti che mixano il color ruggine con il petrolio o il turchese – prosegue Stefano Bigi – Una volta individuata la cravatta, non resta che abbinarla al giusto outfit. Per un look elegante è possibile di indossare una cravatta in seta lucida color ruggine con un abito blu scuro, mentre per uno stile più casual suggeriamo, per esempio, una cravatta rust in garza di seta o in lana da accostare a una giacca sportiva sui toni del verde.”

Non solo capi e accessori, il ruggine si può portare anche sulle unghie per una manicure curata ed elegante, sulle labbra, per un sorriso seducente, e sui capelli. In particolare, si chiama Midlight Red la tinta dell’autunno, inventata dal colorista di Los Angeles Matt Rez creando degli highlight di luce sul rosso/ruggine e sfoggiata da Emma Stone e Dakota Johnson alla Mostra del Cinema di Venezia.

Se questo vale per la moda e le sue infinite sfaccettature, lo stesso si può dire per il design e l’arredamento capace di creare originali e suggestive commistioni fra passato e presente. Il color ruggine si presta a colorare imbottiti e poltrone, ma anche pavimenti, pareti e superfici regalando atmosfere calde e accoglienti grazie a un mix di sfumature vulcaniche che illuminano e scaldano l’ambiente.

Solitamente vista come una minaccia, la ruggine dona fascino e un’aura vintage anche all’architettura contemporanea. Ampiamente utilizzato per ricoprire edifici e imponenti opere, l’acciaio corten, materiale dal caratteristico color ruggine, sta riscuotendo un successo crescente grazie alla sua capacità di combinarsi con elementi diversi come marmo, legno, calcestruzzo e alla sua grande resistenza alla corrosione atmosferica, regalando un’ossidazione naturale e variabile nel tempo. Come riporta il The New York Times, il color ruggine è stato scelto anche dall’architetto Eran Chen che, per la ristrutturazione del Denizen Bushwick, un complesso di 911 appartamenti a Brooklyn, ha utilizzato mattoni grigi, ampie cornici e supporti diagonali color ruggine per conferire morbidezza e movimento alle rigide geometrie dell’edificio.

La ruggine diventa arte anche grazie alle sculture del coreano Seo Young-Deok, che plasma figure umane utilizzando esclusivamente catene in ferro scartate dalle industrie, alle opere dell’artista di Los Angeles Ruben Ochoa che, nella mostra “Rust+You”, presenta quadri realizzati con ruggine e acrilico su lino e carta, e alle fotografie dell’artista bolognese Paolo Gotti che in giro per i due emisferi ha immortalato il fenomeno corrosivo.

Dalla pasta alla ruggine, che deve il suo nome al tipico colore che assume mescolandola a pesto, salsa di pomodoro e panna, al Rusty nail, tradotto chiodo arrugginito, un cocktail dalla gradazione alcolica molto alta, adatto a chi ama il sapore caldo e avvolgente del whisky scozzese, la ruggine è protagonista anche in cucina, evocata non solo nei colori ma anche nei sapori. Ultima frontiera è il kombucha, bevanda a base di tè nero o verde dolcificato, fermentato e aromatizzato con limone e zenzero, dal tipico colore rust, che sta spopolando, secondo il Daily Mail, in Australia e non solo. A breve, infatti, aprirà nel North Park di San Diego il primo kombucha bar, come riporta la Nbc.