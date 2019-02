Karl Lagerfeld morto a 85 anni. Era direttore creativo di Fendi e Chanel

Lo stilista Karl Lagerfeld e' morto oggi all'eta' di 85 anni, secondo quanto riferisce la stampa francese. Il sarto, stilista e fotografo tedesco era malato da diverse settimane. Celebre per i suoi abiti e i suoi occhiali neri, era il direttore artistico di Chanel dal 1983. Secondo Purepeople, Lagerfeld è deceduto all'ospedale americano di Parigi, à Neuilly-sur-Seine, nel dipartimento di Hauts-de-Seine.

Presumibilmente nato il 10 settembre 1933 (il designer ha sempre rifiutato di rivelare la sua data esatta di nascita) ad Amburgo, in Germania, il giovane Karl ha lasciato la Germania con la madre e si è trasferito a Parigi nei primi anni '50. Appassionato di disegno, si è fatto un nome come illustratore di moda ed è stato assunto come assistente dal couturier Pierre Balmain. Ha poi lavorato come stilista per le case francesi Jean Patou e Chloe, prima di collaborare con la casa italiana Fendi, di cui è dal 1965 direttore artistico. Nel 1983, Lagerfeld è stato nominato direttore artistico per "haute couture, collezioni prêt-à-porter e accessori" a Chanel, ruolo che ancora ricopriva. Ha anche fondato una maison sua, che porta il suo nome, nel 1984.