Moda, la borsa più cool (e cara) è firmata "Nasa"

Nessuna casa di moda a produrla e nessuna vip a indossarla. La borsa più cool e cara al mondo non c'entra nulla con tutto questo. Il prossimo 20 luglio Sotheby’s New York batterà infatti all'asta la borsa utilizzata da Neil Armstrong durante il primo viaggio dell’uomo sulla Luna avvenuto nel 1969. Il prezzo potrebbe arrivare a 4 milioni di dollari. Cara e ambita: con questa borsa l’astronauta portò sulla terra alcuni campioni del terreno lunare raccolti durante la missione Apollo 11. L’asta, nel 48esimo anniversario dell’evento spaziale, sarà la prima vendita legale di prodotti legati alla missione, come confermato da Jim Hull, manager della Nasa, a Reuters. L’attuale proprietaria della borsa, Nancy Lee Carlson, avvocato di Chicago, è riuscita a entrarne in possesso attraverso un’asta non ufficiale per meno di mille dollari.