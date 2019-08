Moda, la stilista Elisabetta Franchi si racconta. Il documentario

La designer, fondatrice dell’omonimo brand che oggi porta il suo nome, decide di raccontare sé stessa e lo straordinario percorso che porta una bambina piena di sogni a diventare una stilista e imprenditrice di successo.

La narrazione alterna la coinvolgente vita privata di Elisabetta Franchi alla frenesia di quella lavorativa. Partendo dalle immagini di uno dei traguardi più significativi, il Ventesimo Anniversario del brand, il docu-reality mette in scena il percorso tortuoso della designer. Un cammino intenso, fatto di sacrifici, disciplina e duro lavoro, ma anche di grandi soddisfazioni. La storia di una donna che si emoziona e sa emozionare e che è riuscita a conquistare l’universo femminile non solo con le sue creazioni ma anche attraverso i valori che rappresentano il suo brand. Il suo impegno animalista e l’amore verso la famiglia sono infatti i capisaldi che trovano piena espressione nella sua attività lavorativa, ma anche nelle sue più piccole azioni quotidiane. Ad ispirare la “tribù” che oggi fortemente la segue e la sostiene, anche la speranza che tutto è possibile e che al successo si può arrivare, ma solo attraverso una fortissimo impegno e passione. Da qui il motto che contraddistingue il suo lavoro e la sua vita: “SE VUOI PUOI!”.

Il documentario, prodotto da Endemol Shine Italy per Discovery Italia è disponibile in anteprima su DPLAY PLUS (www.it.dplay.com), andrà in onda in prima visione TV a partire dal 12 Settembre su Real Time - canale 31 del digitale terrestre e 160 di Sky - e On Demand dal 13 Settembre.