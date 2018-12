Moda: Marcolin mette occhiali agli angeli di Victoria's Secret

Dopo una prima partnership in occasione di una sfilata a novembre Marcolin e L Brands, che possiede i marchi Victoria's Secret e Victoria's Secret Pink, hanno firmato un accordo per portare occhiali con il marchio del gruppo della lingerie nei suoi negozi. L'approccio sara' 'digital oriented', con "un modello di business adeguato a rispondere alla sfida della trasformazione digitale, coglie le richieste di consumatori sempre piu' esigenti e "connessi"". Gli occhiali di Victoria's Secret e Victoria's Secret Pink verranno lanciati con a cadenza bi/trimestrale, collezioni flash presentate in occasione di momenti particolari dell'anno che saranno immediatamente disponibili per l'acquisto in store e online. I modelli saranno in vendita sul sito victoriassecret.com mentre nelle boutiques saranno presenti dei corner. Il prodotto si potra' anche acquistare direttamente sui rispettivi profili Instagram dei due marchi. L'accordo di licenza sara' valido sino a fine 2023 e la distribuzione nel canale ottico mondiale verra' aperta nel 2019. "Marcolin Group ha sempre guardato al mondo dell'occhiale in modo innovativo ed anche questa volta il nostro Gruppo alleandosi con L Brands porta una visione aggiornata, contemporanea e attenta a soddisfare le richieste dei nuovi consumatori in un mercato in rapida trasformazione ed evoluzione. Ancora una volta Marcolin Group conferma la sua strategia semplice e chiara: essere un player worldwide con un portafoglio marchi fatto di brands internazionali di grande livello, desiderosi di innovare, versatili e non in sovrapposizione tra loro", sottolinea l'a.d. Massimo Renon.