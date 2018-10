Patrizia Pepe, nuovo amministratore delegato Roberto Tribioli

Patrizia Pepe ha un nuovo amministratore delegato. E' Roberto Tribioli, che arriva al brand di moda dopo otto anni trascorsi da Bain & Company in qualità di manager nel segmento moda e lusso. Tribioli opererà al fianco dei fondatori Claudio Orrea e Patrizia Bambi "nelle attività di posizionamento ed espansione del brand a livello globale". Questa nomina, spiega Patrizia Pepe, "rientra con coerenza nella strategia di crescita e internazionalizzazione avviata nelle recenti stagioni, con l'aumento della distribuzione diretta e con il rafforzamento del brand a livello globale". ''Siamo felici di accogliere Roberto Tribioli nel board direttivo del brand'', afferma Claudio Orrea, fondatore e presidente di Patrizia Pepe. ''Il suo arrivo segna un passaggio estremamente stimolante e positivo per un'azienda come la nostra, che ancora una volta si mette in gioco con l'obiettivo di strutturare le sue risorse nell'ottica di una crescita sempre più decisa e mirata''.