Moda online: per gli italiani orologi e scarpe, preferibilmente rosse

Lo shopping online è una realtà di oggi, ed è diventato una norma anche se solo cinque anni fa non sembrava ancora non un’abitudine. "Acquista online" è ormai uno standard per lo shopping ed i siti di e-commerce della moda lo stanno impiegando sempre di più per attrarre consumatori che cercano di rendere i loro acquisti molto più semplici.



SEMrush, una piattaforma SaaS per la gestione della visibilità online, ha effettuato un’analisi sul mercato italiano dei negozi fashion online. Il sito del settore fashion più potente in Italia è senza dubbio zalando.it, seguito da stileo.it e bonprix.it. Per quanto riguarda il mercato globale (dati di settembre 2018) il sito più auretolevole è diventato Macy’s (macys.com) dopo il quale troviamo ASOS e H&M.



Top 10 siti web del settore fashion in Italia:

1 zalando.it

2 stileo.it

3 bonprix.it

4 privalia.com

5 yoox.com

6 shopalike.it

7 zara.com

8 asos.com

9 adidas.it

10 hm.com



É curioso notare come cambia la vita del cliente online. Ogni giorno tutto diventa più digitale e più smart. Possiamo ormai affermare che quasi tutta la nostra realtà quotidiana si è spostata sui nostri cellulari. Solo il 3.16% dei consumatori visitano i siti e-commerce da desktop e il 13.71% lo fa da mobile (dall’utilizzo globale dei device). L’Italia è il secondo Paese al mondo per percentuale di ricerche su mobile dopo gli Stati Uniti. Nonostante questo, siamo abituati a sentire che la maggior parte degli acquisti online anche oggi si fanno da desktop rispetto che da mobile.



Parlando della pubblicità online, che è senza dubbio uno dei metodi più potenti per la promozione di un prodotto, vediamo che in Italia le parole chiave più usate negli annunci sono “nuova collezione” e “fino al”. Il TOP dei prodotti che i brand promuovono tramite advertising sono le scarpe, i jeans e le calze.



Il 72.15% dei proprietari di siti web spende per la pubblicità 0-5000 $ al mese, il 13.92% 10000-50000$ e solo il 2.53% investe più di 50000+ $ per gli annunci pubblicitari.



La percentuale di sconto più popolare per le pubblicità dei saldi di diversi brand In Italia e anche nel Regno Unito, negli Stati Uniti, in Nuova Zelanda e in Canada è stata del 50% in tutte le stagioni.



Vediamo, invece, la situazione dei prodotti. Gli orologi e le scarpe sono gli oggetti più cercati durante tutto l’anno. Una crescita particolare delle ricerche è data in estate, in quanto gli oggetti più cercati oltre a quelli detti sopra diventano “cinture” (49500 ricerche) e “bikini“ (40500 ricerche), mentre per tutto il resto dell’anno sono “camicie” e “vestiti”.



Durante gli ultimi 12 mesi il brand più ricercato in Italia è Zara.



La lista dei fashion brand più cercati in 2018:

1 Zara

2 H&M

3 Pandora

4 Adidas

5 Bershka

6 Nike

7 Gucci

8 Stradivarius

9 Louis vuitton

10 Mango



Un’altra cosa da notare sono i colori dei prodotti che gli italiani cercano di più su Google: “maglietta rossa”, “scarpe rosse”, “vestito rosso”. L’abito bianco è al top per la ricerca globale, in UK il massimo risultato è, invece, per l’abito nero. “Rosso” è il nuovo “bianco” oppure è il colore preferito degli italiani? É curioso anche il fatto che gli australiani cerchino soprattutto scarpe color rubino e i canadesi scarpe gialle.



SEMrush ha esaminato siti e-commerce e i marchi di moda più ricercati dai consumatori che utilizzano la parola chiave specifica "online". In Italia, l'analisi ha rilevato che i siti di moda più digitati con la parola chiave "online" sono H&M, ZARA.