Moda orecchini lunghi, anzi lunghissimi: la "Shoulder Dusters" mania dei vip

La tendenza a indossare orecchini sempre più lunghi all’altezza delle spalle conquista le star di tutto il mondo

Hanno stregato le più influenti celebrities di Hollywood, le modelle protagoniste delle passerelle più importanti in giro per il mondo e tutte le più note donne del mondo dello spettacolo. Sono gli “Shoulder Dusters”, orecchini così lunghi da sfiorare le spalle, che rappresentano l’ultima tendenza nel panorama fashion internazionale legato ai gioielli. Un trend nato oltreoceano sempre più popolare anche tra le celebrities del Belpaese, che ha influito notevolmente sulle scelte di stilisti e trendsetter, come ad esempio la maison di gioielli Thomas Sabo, che ha creato linee di orecchini sempre più lunghi e sinuosi portando questa tendenza anche in Italia.

Tra le star che più amano questo genere orecchini ci sono la protagonista di “Suicide Squad”, la bionda Margot Robbie, che non perde occasione per farsi fotografare ai party più esclusivi con lunghi orecchini dorati. Ma anche la figlia del neoeletto Presidente degli Stati Uniti, Ivanka Trump, che ha presenziato ad un evento istituzionale indossando lunghi pendenti bianchi. Non sfuggono al richiamo della tendenza anche la celebre attrice Mila Kunis, la popolarissima regina dei social network Emily Rataijkowski, gli angeli di Victoria’s Secret Kendall Jenner e Gigi Hadid, oltre a Cate Blanchett e Amal Clooney, apparse sul tappeto rosso durante gli ultimi Golden Globe con dei lunghi orecchini a impreziosire il proprio volto. Anche in Italia però le star si stanno adeguando, come dimostrano i monili indossati negli ultimi mesi da Bianca Balti e Madalina Ghenea.

Eterei e femminili, i sinuosi orecchini extra lunghi sono così apprezzati dagli esperti di stile perché incorniciano il volto valorizzandone lineamenti e collo, sfiorando gentilmente le spalle e rendendo omaggio proprio al glamour hollywoodiano. Tra i precursori della tendenza “Shoulder Dusters” c’è la maison di gioielli Thomas Sabo, che arricchisce la sua collezione P/E con 16 nuovi orecchini contraddistinti da misure in linea con la nuova tendenza. Le eclettiche creazioni includono modelli estrosi con motivi cachemire e ornamenti d’ispirazione etnica così come orecchini dal gusto stravagante e sobri modelli street style dalla forma geometrica.

Ciascuno di questi gioielli, realizzato rigorosamente a mano con grande attenzione ai dettagli, è in grado di rendere speciale l’outfit della donna che lo indossa. Gli orecchini della nuova linea P/E 2017 sono in vendita nello store online www.thomassabo.com a partire da 198 euro.